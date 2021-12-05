СКР проверяет творчество рэпера Оксимирона на экстремизм и реабилитацию нацизма

Вместе с Оксимироном в "черный список" попал рэпер Noize MC Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину поступило обращение от "инициативной группы патриотов" с просьбой проверить творчество музыканта Оксимирона. Вместе с петербургским рэпером в "черный список" попал и Noize MC.

- Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России тщательно изучить доводы, приведенные в обращении в рамках доследственной проверки. По ее результатам также поручено дать произошедшему соответствующую правовую оценку, - сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

После распоряжения Бастрыкина лидер общественно-политического клуба "7 ноября" Дмитрий Якушев признался, что это он автор обращения. Но никакой проверки Дмитрий не хотел, просто решил немного пошутить.

- Остановитесь. Не было никакого "обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время, - написал мужчина в социальных сетях.

Обвинения в этом обращении нешуточные. Помимо пропаганды негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органам, рэперам приписывают еще и попытки реабилитации нацизма и, ни много ни мало, экстремистскую деятельность.

Только Оксимирон порадовал поклонников новостью о предстоящих концертах в Санкт-Петербурге, которые пройдет после долгого перерыва, как им снова приходится переживать за судьбу музыканта.