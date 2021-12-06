Умер композитор и музыкант Олег Эмиров. Фото: СОЦСЕТИ

Декабрь подтверждает звание «черного» месяца. Еще одна потеря потрясла музыкальное сообщество России под конец года. 5 декабря на 52-м году жизни умер композитор Олег Эмиров, экс-музыкант групп «Сплин» и «Колибри».

- У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек, - говорится на официальной странице петербургской группы «Колибри» ВКонтакте.

Справка «КП»:

Олег Эмиров Родился в 1970 году в Ленинграде. В 1988 году окончил музыкальную школу при ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Позднее учился в канадском колледже, организованном на филологическом факультете Ленинградского госуниверситета.

С 1998 года работал в качестве музыканта и аранжировщика с известными петербургскими группами «Сплин», «Колибри», Tequilajazzz и другими.

С 1999 года работал на телеканале НТВ, где занимался музыкальным оформлением программ. Сотрудничал с другими телеканалами, последние годы жил в Москве.

Предварительной причиной смерти Олега Эмирова называются проблемы с сердцем.

Дата и место прощания с музыкантом будут названы позднее.

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