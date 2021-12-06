На Радио «Комсомольская правда в Петербурге» пройдет пресс-конференция партии «Родина».

В Москве, 4 декабря состоялся общероссийский съезд ВПП «Родина», на котором ещё раз подвели итоги минувших выборов и обсудили планы и перспективы деятельности партии в ближайшем будущем. Идеология партии остается прежней – патриотизм и социальный консерватизм. Но она будет применяться к новым условиям.

О том, что такое «социальный консерватизм» и как, исходя из этой идеологии, будет действовать «Родина» в новой политической реальности Санкт-Петербурга и Ленинградской области в эфире радио «Комсомольская правда» обсудят член Президиума Политсовета Партии Валерий Шинкаренко и член Политсовета отделения партии «Родина» в Ленинградской области Дмитрий Жвания.

Эфир состоится 6 декабря в 19:00. Смотрите трансляцию в группе «КП в СПб».