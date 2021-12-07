Как поменять старый автомобиль на новый без проблем. Фото: Фольксваген Центры Вагнер.

У вас есть автомобиль, но настало время его обновить? Есть два пути: обычный и легкий. В первом случае вы, как владелец автомобиля, продаете его другому человеку. Для этого нужно размещать объявления, отвечать на звонки, встречаться с интересантами и, вполне вероятно, ехать на диагностику. В которой ваш покупатель, что логично, будет заинтересован. Затем вам предстоит оформление договора, перерегистрация и расчет в том или ином виде. Весь процесс может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. В зависимости от того, что у вас за авто, и насколько вам везет с покупателями. В общем, придется поработать продавцом.

Но в современном мире мы стремимся экономить время и не заниматься делами, на которых не специализируемся. Поэтому второй вариант — он же простой — сдача автомобиля в трейд-ин с целью покупки нового. Официальные дилеры Volkswagen Фольксваген Центры Вагнер предлагают оперативный обмен вашего автомобиля на новый с рядом преимуществ. В зачет принимаются автомобили без ограничений по марке, модели, году выпуска и пробегу. Профессиональная команда наших менеджеров оперативно проведет оценку технического состояния вашего автомобиля, а вы получите максимально выгодную цену на него. Не требуется дополнительных вложений в процедуру технического осмотра автомобиля. Диагностика – бесплатна! Главный бонус сдачи автомобиля в трейд-ин —индивидуальные условия на покупку нового Volkswagen любой модели и комплектации.

Но это не все. У Volkswagen уже много лет действует дополнительная программа DasWeltAuto. Это не просто трейд-ин, а сертифицированная процедура оценки автомобилей для их последующей перепродажи официальным дилером. В свою очередь, вы, как владелец сдаваемого авто, получаете его прозрачную оценку.

DasWeltAuto* — это очень простой способ поменять подержанный автомобиль на новый, без лишних телодвижений и забот. Первый шаг в заполнении заявки онлайн. Выберите в меню «обмен на новый автомобиль», укажите интересующую модель, затем марку и модель вашего авто, и несколько базовых параметров в анкете. Дополнительно можно приложить фотографии. Выберите город Санкт-Петербург и один из трех дилерских центров, какой удобнее. После отправки заявки с вами свяжется менеджер одного из наших дилерских центров и назначит удобное время для диагностики и финальной оценки автомобиля.

По программе DasWeltAuto принимаются автомобили любых брендов не старше 5 лет, с пробегом не более 150 000 км. Диагностика по стандартам производителя наиболее точно подтверждает хорошее техническое состояние. Покупатель, сдающий автомобиль в трейд-ин, получит от нас полную картину и адекватную оценку стоимости. Ну а если вы из тех, кто хочет продать хорошую машину в «хорошие руки», DasWeltAuto тем более для вас. Следующий владелец получит гарантию, техническую и сервисную поддержку от официального дилера. В то время как вы — новенький автомобиль с завода. Идеальный подход, когда все будут рады покупкам.

В Фольксваген Центрах Вагнер для покупателей, выбравших трейд-ин, действуют особые условия на новые автомобили. Размер выгоды будет зависеть от выбранной модели и комплектации. Будь то Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, новый Taos или любая другая модель. В результате, вы мало того, что избавляетесь от забот при продаже своего автомобиля, но еще и совершаете выгодную сделку с дополнительными преференциями. Если сдаваемый автомобиль соответствует всем критериям, которые заявлены по программе DasWeltAuto, у официальных дилеров Volkswagen Фольксваген Центров Вагнер вам предоставят еще более привлекательные условия покупки нового.

Выбрать новый автомобиль вы сможете как из наличия, так и заказать желаемую комплектацию конкретной модели.

Кстати, доля зачетной стоимости вашего авто не ограничена. Более того, будет компенсирована разница, если сдаваемый автомобиль дороже, чем покупаемый новый. Также разрешается сдавать несколько автомобилей в зачет покупки одного. Или, наоборот, распространить зачетную стоимость на покупку двух новых автомобилей Volkswagen.

Не обходится и без необычных просьб. Случается, когда покупатели просят поставить колеса со своего автомобиля на новый. И даже был случай, когда клиент переставил руль со старой машины в новую — уж очень ему он нравился.

Словом, на сервис и индивидуальный подход можно рассчитывать.

*ДасВельтАвто

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

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