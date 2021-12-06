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Общество6 декабря 2021 11:30

Запаслись QR-кодами и поменяли программу: Деды Морозы в Петербурге будут работать в Новый год по прошлогодним ценам

В преддверии праздников «Комсомолка» узнала, что происходит на рынке аниматоров
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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За новогодние песни, хороводы вокруг елки и волшебные фокусы Деды Морозы просят минимум 1 тысячу рублей за 5 минут.

За новогодние песни, хороводы вокруг елки и волшебные фокусы Деды Морозы просят минимум 1 тысячу рублей за 5 минут.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СПРАШИВАЮТ ПРО ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС»

До главного зимнего праздника остается чуть меньше месяца, поэтому в Петербурге предусмотрительные родители уже начинают готовить сюрприз для своих детей. В этом году спрос на Дедов Морозов и Снегурочек повысился. По данным «Авито», услугами ряженых стали интересоваться еще в ноябре. «Комсомолка» выясняла, сколько стоит заказать аниматоров домой и какие условия выдвигают волшебники ради сезонного заработка.

- В декабре новогодние костюмы становятся для многих россиян источником дополнительного заработка, и с каждым днем объявлений от новогодних аниматоров становится все больше. При этом чем ближе праздник, тем дороже стоит новогоднее поздравление, - отмечает руководитель отдела маркетинга «Авито» Услуг Иван Чулков.

Сейчас в Интернете полно объявлений, где предлагают устроить сюрприз для детей в декабре. Есть частные, в основном это актеры, которые раз в год перевоплощаются в Деда Мороза и Снегурочку. Им в этом году приходится не сладко, причина - QR-коды и ПЦР-тесты.

В декабре новогодние костюмы становятся для многих россиян источником дополнительного заработка.

В декабре новогодние костюмы становятся для многих россиян источником дополнительного заработка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Заказов у нас пока к данному времени немного. Два года назад в ноябре почти все даты на декабрь и январь были забронированы, а в прошлом году люди боялись в принципе кого-то домой приглашать, поэтому наш новогодний доход сократился в два раза. Теперь же нужны еще и QR-коды. Те, кто звонит по объявлению, первым делом спрашивают про сертификат и про тест на коронавирус. А каждый раз делать ПЦР, денег не напасешься. Надеемся, что ближе к 20 декабря спрос на наши услуги вырастет, - рассказывает «частный» Дед Мороз по имени Вячеслав.

«РАСПИСАНО ВСЕ ДО ЯНВАРЯ»

А вот у кого все хорошо, так это у праздничных агентств, которые тоже предлагают аниматоров. Бронировать даты петербуржцы начали еще в начале ноября. А все потому, что на родителей действует волшебное слово «QR-код». Они есть у большинства артистов, которые работают через агентства. Наличие справки о вакцинации от коронавируса - уже половина успеха.

- Для нас безопасность превыше всего. Все наши аниматоры имеют и тесты, и коды. Мы поменяли немного программу поздравления и теперь ходим не домой к ребенку, а к нему во двор. Как правило, там есть елка, и Дед Мороз водит с детишками хоровод, - поделилась менеджер одного из праздничных агентств Петербурга Светлана. - Заказов сейчас полно, расписано все до января, осталась свободной только пара дат. Пойдем поздравлять малышей уже 15 декабря.

Дед Мороз не останутся без работы под Новый год.

Дед Мороз не останутся без работы под Новый год.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За новогодние песни, хороводы вокруг елки и волшебные фокусы Деды Морозы просят минимум 1 тысячу рублей. И это всего за пять минут! За это время аниматор должен поздравить ребенка и вручить ему подарок. Если же компанию герою составит внучка Снегурочка, цена визита автоматически возрастет до 2500 рублей, но и программа станет насыщеннее. Максимальная цена сейчас составляет не более 5 тысяч рублей.

- В прошлом году стоимость часа работы новогодних аниматоров в 20-х числах декабря составляла до 5 тысяч рублей, а в саму новогоднюю ночь до 10 тысяч. В конце ноября цены демократичнее: в этом году они стартуют от 2 тысяч рублей за час, - добавил руководитель отдела маркетинга «Авито» Иван Чулков.

Дед Мороз и Снегурочка могут поздравить не только детей, но и взрослых - новогодних героев активно приглашают и на корпоративы, которые в этом году также вышли в оффлайн. Формат конкурсов и шуток, конечно, будет меняться и подстраиваться под коллектив и сферу деятельности компании.

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