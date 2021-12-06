Запаслись QR-кодами и поменяли программу: Деды Морозы в Петербурге будут работать в Новый год по прошлогодним ценам

За новогодние песни, хороводы вокруг елки и волшебные фокусы Деды Морозы просят минимум 1 тысячу рублей за 5 минут. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СПРАШИВАЮТ ПРО ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС»

До главного зимнего праздника остается чуть меньше месяца, поэтому в Петербурге предусмотрительные родители уже начинают готовить сюрприз для своих детей. В этом году спрос на Дедов Морозов и Снегурочек повысился. По данным «Авито», услугами ряженых стали интересоваться еще в ноябре. «Комсомолка» выясняла, сколько стоит заказать аниматоров домой и какие условия выдвигают волшебники ради сезонного заработка.

- В декабре новогодние костюмы становятся для многих россиян источником дополнительного заработка, и с каждым днем объявлений от новогодних аниматоров становится все больше. При этом чем ближе праздник, тем дороже стоит новогоднее поздравление, - отмечает руководитель отдела маркетинга «Авито» Услуг Иван Чулков.

Сейчас в Интернете полно объявлений, где предлагают устроить сюрприз для детей в декабре. Есть частные, в основном это актеры, которые раз в год перевоплощаются в Деда Мороза и Снегурочку. Им в этом году приходится не сладко, причина - QR-коды и ПЦР-тесты.

В декабре новогодние костюмы становятся для многих россиян источником дополнительного заработка. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Заказов у нас пока к данному времени немного. Два года назад в ноябре почти все даты на декабрь и январь были забронированы, а в прошлом году люди боялись в принципе кого-то домой приглашать, поэтому наш новогодний доход сократился в два раза. Теперь же нужны еще и QR-коды. Те, кто звонит по объявлению, первым делом спрашивают про сертификат и про тест на коронавирус. А каждый раз делать ПЦР, денег не напасешься. Надеемся, что ближе к 20 декабря спрос на наши услуги вырастет, - рассказывает «частный» Дед Мороз по имени Вячеслав.

«РАСПИСАНО ВСЕ ДО ЯНВАРЯ»

А вот у кого все хорошо, так это у праздничных агентств, которые тоже предлагают аниматоров. Бронировать даты петербуржцы начали еще в начале ноября. А все потому, что на родителей действует волшебное слово «QR-код». Они есть у большинства артистов, которые работают через агентства. Наличие справки о вакцинации от коронавируса - уже половина успеха.

- Для нас безопасность превыше всего. Все наши аниматоры имеют и тесты, и коды. Мы поменяли немного программу поздравления и теперь ходим не домой к ребенку, а к нему во двор. Как правило, там есть елка, и Дед Мороз водит с детишками хоровод, - поделилась менеджер одного из праздничных агентств Петербурга Светлана. - Заказов сейчас полно, расписано все до января, осталась свободной только пара дат. Пойдем поздравлять малышей уже 15 декабря.

Дед Мороз не останутся без работы под Новый год. Фото: Олег ЗОЛОТО

За новогодние песни, хороводы вокруг елки и волшебные фокусы Деды Морозы просят минимум 1 тысячу рублей. И это всего за пять минут! За это время аниматор должен поздравить ребенка и вручить ему подарок. Если же компанию герою составит внучка Снегурочка, цена визита автоматически возрастет до 2500 рублей, но и программа станет насыщеннее. Максимальная цена сейчас составляет не более 5 тысяч рублей.

- В прошлом году стоимость часа работы новогодних аниматоров в 20-х числах декабря составляла до 5 тысяч рублей, а в саму новогоднюю ночь до 10 тысяч. В конце ноября цены демократичнее: в этом году они стартуют от 2 тысяч рублей за час, - добавил руководитель отдела маркетинга «Авито» Иван Чулков.

Дед Мороз и Снегурочка могут поздравить не только детей, но и взрослых - новогодних героев активно приглашают и на корпоративы, которые в этом году также вышли в оффлайн. Формат конкурсов и шуток, конечно, будет меняться и подстраиваться под коллектив и сферу деятельности компании.