Полезные телефоны, куда жаловаться на плохую уборку снега в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только за первые дни декабря в Санкт-Петербурге выпало более 20 сантиметров снега. Машинам не проехать, людям не пройти. Каждый день дорожники вывозят с улиц города десятки тысяч кубометров снега, однако, ситуацию это меняет не всегда. Рассказываем, куда звонить если не убирают снег. Полезные телефоны по всем районам Санкт-Петербурга.

ДОРОГИ И УЛИЦЫ

За уборку дорог в Петербурге отвечает комитет по благоустройству. Также в их ведомство входят тротуары. Жаловаться на огромные горы снега не стоит - это специально сформированные валы, которые вскоре увезут самосвалы.

Сообщить о необходимости уборки территории от снега можно по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314–60–13.

Также горожане могут обратиться в дорожные предприятия, которые работают в каждом районе:

Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и Невский (правый берег) районы:

СПб ГУДП «Центр» - 775–03–60;

Кировский и Красносельский районы:

СПб ГУДП «Путь» - 400–07–06;

Курортный и Кронштадтский районы:

СПб ГУДСП «Курортное» - 432–60–94;

Петродворцовый район:

СПб ГУДСП «Петродворцовое» - 607–46–54;

Выборгский и Приморский районы:

ОАО «Коломяжское» - 430–23–11;

Колпинский и Пушкинский районы:

АО «Автодор» - 994–39–44;

Красногвардейский и Невский (правый берег) районы:

АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» - 8–921–907–61–38;

Калининский район:

ООО «СП «Северное» - 244–75–00.

ДВОРЫ

Уборкой дворов в Петербурге занимаются управляющие компании. Они же должны заниматься чисткой крыш от снега и наледи. Посмотреть номер УК можно в квитанции на оплату коммунальных услуг либо на информационном стенде в парадной.

Также пожаловаться на плохую уборку можно в «Городскую аварийно-восстановительную службу жилищного фонда Санкт-Петербурга» - 409–73–78 (с 8:00 до 20:00).

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Кроме того, сообщить о некачественной уборки снега и наледи можно дежурные службы администрации районов.

Адмиралтейский:

316–00–50;

Василеостровский:

323–63–07;

Выборгский:

596–31–51, 295–31–46;

Калининский:

576–99–01;

Кировский:

252–00–21;

Колпинский:

576–96–00;

Красногвардейский:

227–43–64;

Красносельский:

736–86–02, 576–13–00;

Кронштадтский:

311–20–16;

Курортный:

437–10–02

Московский:

388–36–55, 576–88–39;

Невский:

417–39–22;

Петроградский:

576–51–97, 232–65–62, 576–50–00;

Петродворцовый:

450–66–26;

Приморский:

430–42–48;

Пушкинский:

417–45–26;

Фрунзенский:

709–61–70;

Центральный:

274–23–10.