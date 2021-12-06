Полезные телефоны, куда жаловаться на плохую уборку снега в Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Только за первые дни декабря в Санкт-Петербурге выпало более 20 сантиметров снега. Машинам не проехать, людям не пройти. Каждый день дорожники вывозят с улиц города десятки тысяч кубометров снега, однако, ситуацию это меняет не всегда. Рассказываем, куда звонить если не убирают снег. Полезные телефоны по всем районам Санкт-Петербурга.
ДОРОГИ И УЛИЦЫ
За уборку дорог в Петербурге отвечает комитет по благоустройству. Также в их ведомство входят тротуары. Жаловаться на огромные горы снега не стоит - это специально сформированные валы, которые вскоре увезут самосвалы.
Сообщить о необходимости уборки территории от снега можно по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314–60–13.
Также горожане могут обратиться в дорожные предприятия, которые работают в каждом районе:
Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и Невский (правый берег) районы:
СПб ГУДП «Центр» - 775–03–60;
Кировский и Красносельский районы:
СПб ГУДП «Путь» - 400–07–06;
Курортный и Кронштадтский районы:
СПб ГУДСП «Курортное» - 432–60–94;
Петродворцовый район:
СПб ГУДСП «Петродворцовое» - 607–46–54;
Выборгский и Приморский районы:
ОАО «Коломяжское» - 430–23–11;
Колпинский и Пушкинский районы:
АО «Автодор» - 994–39–44;
Красногвардейский и Невский (правый берег) районы:
АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» - 8–921–907–61–38;
Калининский район:
ООО «СП «Северное» - 244–75–00.
ДВОРЫ
Уборкой дворов в Петербурге занимаются управляющие компании. Они же должны заниматься чисткой крыш от снега и наледи. Посмотреть номер УК можно в квитанции на оплату коммунальных услуг либо на информационном стенде в парадной.
Также пожаловаться на плохую уборку можно в «Городскую аварийно-восстановительную службу жилищного фонда Санкт-Петербурга» - 409–73–78 (с 8:00 до 20:00).
ЕЩЕ
Кроме того, сообщить о некачественной уборки снега и наледи можно дежурные службы администрации районов.
Адмиралтейский:
316–00–50;
Василеостровский:
323–63–07;
Выборгский:
596–31–51, 295–31–46;
Калининский:
576–99–01;
Кировский:
252–00–21;
Колпинский:
576–96–00;
Красногвардейский:
227–43–64;
Красносельский:
736–86–02, 576–13–00;
Кронштадтский:
311–20–16;
Курортный:
437–10–02
Московский:
388–36–55, 576–88–39;
Невский:
417–39–22;
Петроградский:
576–51–97, 232–65–62, 576–50–00;
Петродворцовый:
450–66–26;
Приморский:
430–42–48;
Пушкинский:
417–45–26;
Фрунзенский:
709–61–70;
Центральный:
274–23–10.