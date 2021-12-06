Жители Петербурга и Ленобласти смогут передавать показания счетчиков в приложении СберБанк Онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для клиентов Сбербанка – жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – в мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась возможность передачи показаний счетчиков за газ, воду и электроэнергию без внесения платежа за жилищно-коммунальные услуги. Ранее сервис предоставлял возможность передачи данных только совместно с оплатой.

Для совершения операции необходимо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн, ввести в поиске название поставщика услуг или его ИНН. Сделать это можно также в разделе «Платежи» в истории операций. Затем нужно выбрать услугу «Передача показаний счетчиков», указать в появившихся строках числовые показатели и нажать «Отправить». Информация будет передана поставщику услуг, а заявителю останется лишь выбрать удобное время для оплаты квитанции.

- Для большинства наших клиентов мобильное приложение Сбербанк Онлайн уже давно стало незаменимым инструментом для решения не только финансовых, но и других задач, - отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - Новый сервис – это ещё один повод зайти в интернет-банк и решить бытовые вопросы в любое удобное время.

Первым из крупнейших поставщиков услуг, подключившихся к новому сервису по передаче показаний счетчиков, стало ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург».

- Сообщать поставщику газа показания счетчика необходимо ежемесячно, до 20 числа каждого месяца, - прокомментировала Марина Мелицова, заместитель генерального директора «ООО Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по работе с социально значимой категорией потребителей. - Если этого не делать, то в течение трёх месяцев плата за газ будет рассчитываться по среднемесячному расходу, а начиная с четвертого – уже по нормативам, что намного больше. Новая функция мобильного приложения СберБанк Онлайн – еще один простой и удобный способ контролировать потребление газа и избежать повышенных начислений и накопления задолженности.