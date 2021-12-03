День рождения на главной сцене Петербурга!

Концерты ЦИ «Эдельвейс» — это всегда современное шоу, с масштабными постановками, яркими костюмами и современным сюжетом.

24 ноября в БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный гала-концерт, посвященный 27-летию Центра Искусств «Эдельвейс» «Нас миллионы - и мы вместе!» В программе приняли участие образцовые детские коллективы Санкт-Петербурга, звезды петербургской и российской эстрады.

Концерты ЦИ «Эдельвейс» — это всегда современное шоу, с масштабными постановками, яркими костюмами и современным сюжетом. В этот раз главным героем стал – Талант, с помощью которого зрители познакомились с разными жанрами искусства.

История Центра Искусств «Эдельвейс» началась в 1994 году, его идейным вдохновителем и художественным руководителем стала Ирина Владимировна Поликарпова. Прошло почти три десятилетия и благодаря неуёмной энергии и таланту руководителя хореографический кружок вырос до масштабного Центра Искусств, в филиалах которого занимаются более 4 тысяч детей. Сейчас – это успешный коллектив, победитель международных конкурсов и фестивалей, в который стремятся попасть одарённые творческие дети, влюблённые в искусство.

Педагоги совместно с родителями участников коллектива делают всё возможное, чтобы дети выросли открытыми, честными, воспитанными, творческими людьми. Ведь ЦИ «Эдельвейс» — это настоящая семья, которая с каждым годом разрастается.

Новая программа «Нас миллионы - и мы вместе» подарила всем зрителям и участникам праздничное настроение и заряд положительных эмоций. А благодаря онлайн-трансляции, концерт смогли увидеть миллионы по всему миру!

Уже 26 декабря на любимой сцене коллектива пройдёт новогоднее представление «Космическая ёлка», в котором, как и прежде участники порадуют и удивят своих маленьких зрителей.