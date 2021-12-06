Продавала как породистых: волонтеры спасли из коммуналки в Петербурге 16 щенят, запертых в клетке

Щенята ютились в тесных клетках. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

В Петербурге нашли собачий ад! Именно так прозвали тесную комнату в коммуналке в центре города местные зоозащитники, когда увидели, в каких условиях там содержатся десятки щенят. Выращивала их обычная пенсионерка: не кормила, не лечила, но просила, как за породистых - по 50 тысяч за каждого.

Волонтеры фонда помощи бездомным собакам «ХелпДогМини» узнали о «собачьем концлагере» еще два года назад, но никак не могли повлиять на ситуацию. За малышами чихуахуа, померанского шпица, спаниелей и йоркширского терьера чуть ли не в очередь выстраивались, так как они были дешевле, чем у остальных заводчиков. Но не все хвостатые доживали до спасительного дня продажи...

- Покупатели никогда не заходили внутрь и не видели ужаса внутри, - рассказала КП-Петербург основатель фонда «ХелпДогМини» Юлия Клафтон. - Щенят выносили на лестничную клетку. Почти все, кто брал у нее собак, говорили, что потом еще долго лечили питомцев.

При этом никого из покупателей не смущали условия престарелой продавщицы: животных она отдавала без документов и договоров.

Песики не получали нужного ухода. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Но от предприимчивой женщины страдали не только животные, но и соседи. Они неоднократно жаловались на запах и вой хвостатиков, замурованных в клетки. В итоге тревогу забила дочь заводчицы, которая обратилась к волонтерам. Девушка смогла выкрасть несколько щенков и передать их в добрые руки, но остальные, кого не успели купить, погибали там же, а другие собачки регулярно рожали новую партию для процветания бизнеса.

- Дочь этой женщины находила трупы щенят под диваном, но мать отмахивалась, уверяя, что с собаками все в порядке, - вздыхает Юлия. - У нас же не было никаких доказательств, что пенсионерка жестоко обращается с животными. Мы даже написать заявление в полицию не могли.

В таких условиях женщина разводила породистых собак много лет. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Разрешилась эта ситуация неожиданно: заводчица попала в больницу, и волонтеры смогли попасть в коммуналку, где содержался собачий концлагерь. От увиденного зоозащитники еще долго не придут в себя: 16 собак были на грани жизни и смерти. Истощенные животные практически не шевелились, лежали в клетках друг на друге, .

- В основном там молодые животные были, многие самочки беременные. Спаниель возрастная. Мы всех увезли в клинику, - продолжает Юлия.

Взрослых собак заставляли без конца плодиться. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Всем собакам предстоит серьезное лечение, им всем поставили диагнозы. У многих деформация лап из-за неподвижного образа жизни, у взрослой спаниели множественные воспаления внутренних органов, есть подозрения на катаракту. На то, чтобы поставить всех спасенных животных на все их лапы, потребуется несколько тысяч рублей. Без помощи неравнодушных, говорят в «ХелпДогМини», не справиться. Если вы готовы поддержать собак или взять одну из них себе, обращайтесь в группу фонда.