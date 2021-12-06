Селедка без шубы, заливное без рыбы: Эксперты назвали стоимость новогоднего стола в Петербурге в 2022 году

Цены на продукты в Петербурге растут как на дрожжах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год – время пошире раскрывать кошельки. В этом году сэкономить на праздничном столе не получится, хоть ты тресни: инфляция и динамика доходов просто не оставляют шансов. «Комсомолка» опросила экспертов в сфере экономики и узнала, во сколько петербуржцам в этом году обойдется традиционный кулинарный «боекомплект». А заодно выяснила, какой из продуктов за год уходящий подскочил в цене ощутимее всего – вы будете удивлены.

«НЕПОДЪЕМНЫЕ» ДЕЛИКАТЕСЫ

Для начала – о приятном. По словам доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артема Голубева, взрывного роста цен перед Новым годом в Петербурге не случится.

- Рост цен у нас наблюдался на протяжении очень длительного времени – с начала года как минимум, - констатирует эксперт. – Собственно, практически все, что могло подорожать, к декабрю уже благополучно подорожало, и на этом процесс, скорее всего, остановится или по крайней мере замедлится. К тому же если мы говорим о крупных продуктовых ритейлах, то они перед новогодними праздниками обычно закупаются впрок – это позволяет им избежать дефицита на случай взрывного спроса на определенные товары в последние дни.

Еще одна существенная статья расходов - алкоголь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Так, отмечает Артем Голубев, цены еще могут измениться, например, из-за рекордных морозов, ударивших в Петербурге в последние пару дней. Если они простоят еще недельку, неминуемо возникнут проблемы с подвозом товаров из дальних регионов – и тогда подскочат цены на те же мандарины.

Если же принять на веру то, что взрывного роста цен накануне новогодних праздников не случится, то самым дорогим продуктом, безусловно, станет красная икра – уже сейчас цена на нее варьируется в пределах 5 000 рублей, - констатирует Артем Голубев. – Причем этот показатель растет историческими темпами. Причем не очень понятно, по какой причине: если в прошлом году действительно наблюдались проблемы с выловом рыбы лососевых пород, то в этом объемы вылова держатся достаточно неплохие.

А вот рекордно подорожавшим продуктом неожиданно стала… обыкновенная картошка – сейчас в Петербурге ее можно купить примерно по 44 рубля килограмм. Только за октябрь-месяцпо данным «Петростата», «чертово яблоко», как ее называли крестьяне во времена Петра I, прибавило в цене солидные 17 %.

Одним из факторов риск являются морозы и метели: из-за них может подорожать логистика, а значит, и конечный продукт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ ДОГНАЛИ СЕВЕР

- В целом, мы вряд ли ошибемся, если скажем, что новогодний стол в среднем обойдется как минимум на четверть дороже, чем в прошлом, - отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко. - Средняя стоимость новогоднего стола петербуржцев в этом году вряд ли будет меньше 10 000 – 11 000 рублей. Если говорить о динамике за последние пять лет, в среднем это будет вероятно не менее 50%.

Кроме картошки и икры к числу наиболее подорожавших продуктов эксперты относят морепродукты и мясо птицы. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов фактор «сезонного» предпраздничного подорожания: если оно все-таки случится, то затронет прежде всего фрукты, овощи, конфеты, шоколад и алкоголь.

А вот предположения сторонних экспертов о том, что в этом году Петербург обгонит всю Россию по ценам не только на жилье, но и на новогодние лакомства, к счастью, не оправдались.

А вот актуальных цен на мандарины эксперты пока не называли - хотя и они могут серьезно подорожать. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Новогодний стол в Петербурге никогда не был самым дорогим в стране, - констатирует Дмитрий Десятниченко. Не будет этого и в этом году. Это традиционно северные регионы, та же Чукотка. Москва также всегда нас опережала по тому показателю процентов на 10-15. У нас обычно Новогодний стол стоит процентов на десять дороже, чем в среднем в России – скорее всего, такая же ситуация повторится и в этот раз.