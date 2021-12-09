«Метрострой Северной Столицы» заходит на объекты петербургского метро

Планы на ближайшие 3 года – ввести в эксплуатацию несколько новых станций. Речь идет о «Казаковской» («Юго-Западная»), «Путиловской» и «Горном институте».

Всего в документе говорится о 37 объектах, стоимость контракта оценивается почти в 603 млрд руб.

Напомним, что МССС – это компания, которая теперь будет заниматься возведением метро в Петербурге (65% ее акций принадлежат городу, 35% – группе ВТБ). Именно ее выбрали в качестве единственного поставщика услуг после того, как в конце августа 2021 года «Метрострой» был признан банкротом.

«Метрострой Северной Столицы» еще 23 сентября начал активно принимать на работу бывших сотрудников «Метростроя». При этом компания всем выплачивает приветственную премию, сохраняет условия по заработной плате, а также предлагает расширенный социальный пакет, страхование здоровья, доплату за больничный. В результате буквально за 2 недели было трудоустроено около 3200 специалистов.

Параллельно с решением кадрового вопроса МССС активно осуществляет закупку нового оборудования и стройматериалов.

Согласно данным сервиса госзакупок, «Метрострой Северной Столицы» выставил более 100 лотов на приобретение труб и проката, сварочного и вентиляционного оборудования, железобетонных изделий, программного обеспечения и пр. Только на приобретение спецодежды АО «МССС» планирует потратить около 47 млн.

Уже закрыты многие позиции:

• По сыпучим стройматериалам. Заключены контракты на приобретение почти 11 тыс. т цемента разных марок на сумму около 70 млн руб., определены поставщики песка и щебня.

• По металлоизделиям завершена закупка на поставку 333,3 т стальных бесшовных горячедеформированных труб (около 40,1 млн руб.), 297,9 т двутавровых балок (около 30 млн) и 225,9 т рельсов узкой колеи (29,9 млн).

• Приобретено 2 тыс. т арматуры на 138,7 млн руб.

Уже есть конкретика в привлечении узких специалистов к техническому обслуживанию шахтных контактных электровозов на строительстве Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Морской фасад», а также Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала – 2». Завершены торги по выбору компаний, которые займутся вывозом с этих участков отходов и их последующей утилизацией. Определены подрядчики на поставку горюче-смазочных материалов. Выбрана организация, которая проведет усиление несущих конструкций и грунтов в основании зданий при строительстве Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до станций «Обводный канал – 2» и «Путиловская».

Генеральный директор МССС Владимир Шмидт ранее отмечал, что материалы и оборудование приобретаются на перспективу, а объемы закупок формируются с учетом производственной программы до конца года. За счет текущих закупок создается необходимый запас материалов. И такой подход вполне логичен: это позволит сэкономить время, когда компания начнет активные строительные работы.