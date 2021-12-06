Долги СМУ перед метростроевцами могут остаться непогашенными

До конца декабря МССС, скорее всего, получит деньги, необходимые для сделки с «Метростроем». Фото: Анна МОТОВИЛОВА

6 декабря в офисе «Метростроя Северной столицы» встретились рабочие, чиновники, прокуратура и конкурсный управляющий «Метростроя». Обсудили: как возможно закрыть зарплатные долги старой компании перед людьми. Сейчас задолженность оценивают в 429 миллионов рублей. Напомним, компания проходит через процедуру банкротства. Большая часть рабочих перешла в «Метрострой Северной столицы».

Погасить задолженности в экстренном порядке, запустить процедуру до Нового года - таков замысел городской администрации. Правда, это касается только самого «Метростроя».

Долги дочерних компаний, которые тянутся с 2018 года, урегулировать сейчас невозможно. Монтажные управления до сих пор должны рабочим суммы порядка 100-200 тысяч рублей на руки.

- Это другие банкротные дела. И на сегодняшний день город управлять ими не может, - отмечает Андрей Левакин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. - Сумма задолженностей СМУ мне неизвестна.

Андрей Левакин презентовал три способа решения проблемы со свежими долгами «Метростроя». Один из них невозможный, два используют одновременно.

Основной: «Метрострой Северной столицы» арендует оборудование у «Метростроя» на несколько лет и выплатит ему аванс, который покроет все зарплатные долги. Сделано это будет за счет бюджета Санкт-Петербурга и группы ВТБ. Собрание кредиторов «Метростроя» и совет директоров МССС утвердили этот вариант.

Часть имущества «Метростроя» выставят на продажу. Сейчас его оценивают в полтора миллиарда рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

Одновременно часть имущества «Метростроя» выставят на продажу. Сейчас его оценивают в полтора миллиарда рублей. Купить его можно будет вместе с соглашениями об аренде.

Чисто фантазийный вариант - выполнение заказов «Метростроем». В таком случае компания получала бы деньги за работу. Но ее производственная деятельность приостановлена, все контракты расторгнуты. Авансы по старым договорам не отработаны и должны быть частично возвращены. Правительство Петербурга приняло решение о едином поставщике таких услуг, и это «Метрострой Северной столицы».

Итак, до конца декабря МССС, скорее всего, получит деньги, необходимые для сделки с «Метростроем». А тот в свою очередь начнет переводить их рабочим.

- Я буду счастлив, если нам выплатят хотя бы долги «Метростроя», - рассказал «КП» бригадир проходчиков Ринат Галиев. - Новый год как раз на носу. Но если этого не случится, то всякое доверие будет потеряно.

Рабочие выберут официального представителя, который сможет присутствовать на судах и участвовать в переговорах. Выборы пройдут с помощью онлайн-голосования.

КОМПЕТЕНТНО

Юрист Анастасия ИЛЬХАНОВА:

- По закону, если у компании-банкрота недостаточно средств, долги могут остаться непогашенными. Но базово работники имеют право на выплаты, это кредиторы второй очереди. Процесс нужно контролировать и бороться за результат. Что сейчас важно сделать сотрудникам? Во-первых, убедиться, что они включены в реестр кредиторов – на руках должен быть документ об этом от конкурсного управляющего. Во-вторых, следить, на какой стадии находится процесс банкротства, что делает управляющий. Посмотреть это можно где в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах, в картотеке арбитражных судов. Информация запутанная, придется потратить время на ее изучение. Иногда даже по открытым данным видно, что управляющий работал, спустя рукава: не оспаривал сделки, не обращался в полицию с заявлением о преднамеренном банкротстве. Так вот если вы увидите, что конкурсный управляющий бездействует, тогда можно обратиться в суд. Это может повысить ваши шансы получить свои деньги.