От обучения до финансовой поддержки: Как Ленобласть поддерживала самозанятых в 2021 году

Впервые в этом году самозанятые смогли участвовать в конкурсах «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». Фото: Олег ЗОЛОТО

РАБОТАТЬ ЛЕГАЛЬНО - ВЫГОДНО И ПРОСТО

Специальный налоговый режим - «Налог на профессиональный доход» - был предложен тем, кто хочет зарабатывать своим трудом, не открывая собственной компании и не регистрируясь как юридическое лицо. Желающих оформить такой статус оказалось немало: только в Ленинградской области сегодня насчитывается около 44 тысяч самозанятых граждан, которые развивают свое дело.

Больше всего предприниматели заняты в сферах строительства, ремонта, индустрии красоты, а также оказывают транспортные и информационные услуги. Есть и менее распространенные виды деятельности - например, кулинария и репетиторство. Объединяет всех самозанятых одно - возможность работать легально, получать государственную поддержку в развитии своего дела от Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. В 2021 году государственной поддержкой от Фонда воспользовалось около 250 самозанятых граждан Ленобласти.

В центре «Мой бизнес» 155 человек получили 336 услуг. Это консультации, участие в образовательных мероприятиях, форумах, бесплатная аренда помещений центра, финансовая поддержка. Так, в 2021 году самозанятые Ленобласти получили более 5 миллионов рублей в виде льготных микрозаймов от государства. Микрозаем в размере от 50 до 500 тысяч рублей можно оформить под поручительство супруга, супруги или третьего лица, либо под залог имущества, а до 350 тысяч получить без залога. Ставка по нему составляет всего 5 процентов годовых, что ниже ставки Центробанка, без дополнительных сборов и страховки. На полученные средства можно приобрести новую технику, оборудование или пройти профессиональное обучение.

ШИРОКИЙ КРУГ НОВЫХ ЗНАНИЙ

Еще 100 человек поучаствовали в пилотном проекте «Портфель самозанятого». Предприниматели смогли получить профессиональную фотосессию их товаров и услуг, дизайн полиграфической продукции, обучение и консультации юристов и маркетологов. Также впервые в этом году 70 самозанятых приняли участие в обучающей программе «Продажа товаров и услуг на маркетплейсах». Выход на онлайн-площадки может стать для них отличным шансом развить свое дело, найти новых клиентов и покупателей.

Кроме того, впервые в этом году самозанятые граждане смогли поучаствовать в конкурсе «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». Среди номинаций: «Лучший фитнес-инструктор», «Лучший фотограф», «Лучший мастер по ремонту, пошиву обуви (кожгалантереи)», «Лучший мастер ногтевого сервиса», «Лучший ведущий игрового жанра», «Лучший портной (швея)». Участие и тем более победа в таких соревнованиях - отличный повод заявить о себе и привлечь новых клиентов и покупателей. Программа поддержки самозанятых постоянно совершенствуется и расширяется. Так, с 8 декабря Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запускает обучающую программу «Как выстроить продажи через личный бренд».

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НА ЗАМЕТКУ

Узнать о мерах поддержки для самозанятых можно на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88.