Что известно об экс-главе Калининского района Санкт-Петербурга Иване Громове / Фото: Смольный

Громкое дело произошло в верхах Северной столицы. Утром 7 декабря 2021 года стало известно о задержании Ивана Громова, которого уволили с поста главы Калининского района, где он продержался всего три недели. Рассказываем подробно, что известно об экс-главе Калининского района Санкт-Петербурга Иване Громове и за что его задержали.

БИОГРАФИЯ

Иван Александрович Громов родился 9 декабря 1977 года в Москве. У него два высших образования - юридическое, которое он получил в Петербургской академии МВД России, и экономическое. После он служил в ГУВД Москвы, управлении Федеральной налоговой службы по Москве, возглавлял оперативно-розыскное бюро №6 Департамента экономической безопасности МВД РФ. Был награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка". Известно, что Иван Громов женат.

В администрации Северной столицы начала как первый заместитель комитета по информатизации и связи. В 2012 года Громов возглавил комитет. Согласно опубликованным в 2015 году сведениям о доходах и имуществе следует, что в 2014 году Громов заработал 1,5 миллиона рублей. За год доход почти не изменился. А вот доход его супруги за этот период вырос более чем в 2,5 раза с 1,5 миллионов до 4 миллионов.

В сентябре 2016 года Громов был назначен главой Петроградского района. А 15 ноября 2021 года его поставили возглавлять Калининский район, но 6 декабря чиновник был уволен.

ЗАДЕРЖАНИЕ

7 декабря стало известно, что Ивана Громова задержали. По предварительным данным, ему вменяется уголовная статья "Мошенничество". Причем связано это с работой в Смольном, по всей видимости, на посту главы комитета по информации и связи. Изначально Громову предъявляли сумму в 150 миллионов рублей, но вскоре она выросла до 165 миллионов.

Также известно, что в Москве также проводят обыски и у брата Громова. Он доставлен в полицию, но речи о задержании пока что нет.

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