Fashion-диджитализация стала главной темой на V Международном форуме моды в Санкт-Петербурге

Помимо деловой программы на Форуме прошло два fashion-шоу «От классики к ее переосмыслению» и «Future» с участием российских дизайнеров.

4 декабря в Музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге состоялся V Международный форум моды, объединяющий участников fashion-индустрии. Ежегодно в нем принимают участие представители власти, авторитетные российские и зарубежные специалисты в области моды, звёздные дизайнеры, представители бизнеса, креативных индустрий и образовательных учреждений.

На форуме с актуальными темами выступили спикеры из более чем 10 стран (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Китай, Турция, Казахстан, Узбекистан, Киргизия). География участников из России также обширна и включает представителей многих регионов страны. «Нам нужно собрать некий цифрой банк, на котором, мы соберем актуальные технологии и предоставим возможность такому модному коворкингу обмениваться опытом, создадим базу данных из готовых примеров. Мне кажется, сейчас самое время сотворить что-то уникальное, что-то новое и технологичное», – сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

В этом году более 50 спикеров подняли вопросы таких трендовых направлений как диджитализация, устойчивая мода, маркировка, развитие маркетплейсов, продвижение и развитие брендов, образование в модной индустрии и многих других.

В рамках форума был подписан ряд соглашений:

- между Центром развития перспективных технологий и Союзом байеров России об обмене опытом для создания оптимальных путей интеграции маркировки, проведение совместных консультаций и мероприятий по разъяснению вопросов маркировки членам Союза;

- между Ассоциацией «Палаты Текстиля и Моды» и Ассоциацией легкой промышленности Республики Казахстан по взаимодействию предпринимателей двух стран. Это размещение заказов на производствах, сбыт продукции, совместные коллаборации и т.д.;

- между группой компаний Magic Group, в которую входят такие проекты как универмаги российских дизайнеров SLAVA и Йармарка, и международным проектом Global Nomads Fashion Awards о партнерстве и трансграничном продвижении финалистов конкурса;

- о сотрудничестве между Международной Ассоциацией Эко Моды (IAEF) и компанией URBANTIGER в целях реализации совместной деятельности по созданию наиболее благоприятных условий в сфере экологизации индустрии моды и внедрения стандартов ESG: экология (E), социальные вопросы (S) и корпоративное управление (G).

Вице президент IAEF Светлана Романова отметила:

«Наша задача консолидация усилий участников индустрии моды и смежных отраслей по экологизация отрасли и внедрения практик устойчивого развития. Особенно это актуально для российских компаний, которые не имеют большого опыта. Мы рады сотрудничеству с URBANTIGER, российским брендом, предлагающим одежду из натуральных, экологичных, переработанных тканей, и с установками, отвечающим нашим общим целям».

Важной задачей ассоциации является обеспечение эффективной коммуникации и коллаборация участников Ассоциации между собой, смежными отраслями, с органами власти и международными профессиональными участниками сообществами в сфере экологии.

«Подписание соглашения с IAEF для нас очень важно. В первую очередь, это означает признание достижений URBANTIGER в сфере экологичной моды, как по-настоящему осознанного и ответственного бренда, открытого и для сотрудников, и для покупателей, и для партнеров, - комментирует Анастасия Пиорунская, бренд-директор URBANTIGER. «Кроме того, поддержка Ассоциации Эко Моды укрепит наши позиции в индустрии и поможет нам в реализации новых амбициозных эко-проектов».

Основными темами форума стали диджитализация и устойчивая мода. Первые проекты в дополненной реальности, электронная коммерция, виртуальные показы появились ещё до пандемии, но новые условия подтолкнули эту сферу к стремительному развитию. Разработка и использование виртуальных примерочных, цифрового гардероба, разнообразных диджитал-продуктов становится все более актуальным.

Активно обсуждались вопросы современного образования модной индустрии, его трансформации, спикеры затронули даже такие новые профессии как визуализаторы, цифровые дизайнеры, продюсеры цифровых шоу, создатели аватаров и цифровые «кукловоды».

Многие бренды сегодня думают о влиянии на окружающую среду и выбирают курс на устойчивость. Поколение Z выбирает бренды, готовые нести ответственность за все этапы производства и продажи своего товара: больше внимания уделяется качеству, устойчивости и этической ответственности. Индустрия моды - в числе производств, которые больше всего загрязняют окружающую среду. По данным ООН, это сфера производит около 20% мировых сточных вод и 10% глобальных выбросов углерода. Один из эффективных способов снизить это негативное влияние – создание экологических стандартов по жизненному циклу для текстиля. За рубежом они уже зарекомендовали себя.

На форуме Экосоюз объявил об утверждении в России первого экологического стандарта в сфере легкой промышленности. Экостандарт разработан для текстиля, одежды, постельного белья, изделий из кожи в рамках системы добровольной экосертификции «Листок жизни». Это единственная экомаркировка, признанная Всемирной ассоциацией экомаркировки (GEN). Разработка стандарта позволит приблизиться к достижению целей устойчивого развития. Соблюдение критериев стандарта поможет производителям избегать непреднамеренного гринвошинга. Подтвердить соответствие и получить экомаркировку «Листок жизни» компании смогут, пройдя сертификацию. Заявки начнут приниматься после включения документа в область аккредитации Органа по сертификации в первой половине 2022 года.

Помимо деловой программы на Форуме прошло два fashion-шоу «От классики к ее переосмыслению» и «Future» с участием российских дизайнеров.