«Сами понимаете, раннее утро понедельника»: В Карелии подрядчик по ошибке снес не тот дом

В городе Кондопога вспыхнул скандал из-за снесенного по ошибке дома. Фото: Администрация Кондопожского района

Думаете, для вас понедельник – день тяжелый? Давайте, расскажите об этом подрядчику из карельского города Кондопога, который утром 6 декабря перепутал дома, предназначенные под снос – должен был разобрать по дощечке один, а разобрал в итоге другой. Подробности трагикомической истории рассказывает «КП-Петербург».

«НЕ СУНДУКИ С ЗОЛОТОМ, НО КОЕ-ЧТО БЫЛО»

Улицу Новокирпичную в северной оконечности Кондопоги администрация потихоньку расчищает уже не первый год. Дома здесь в основном старенькие, деревянные, построенные в середине прошлого века и для жилья уже непригодные – поэтому с 2012 года их расселяют и готовят к сносу. Так случилось и с домом № 28. В 2017 году его признали аварийным, а жильцы – в общей сложности восемь семей - разбежались кто куда: кто на съемное жилье, кто к родственникам. Снос двухэтажки был запланирован на 2023, но что-то пошло не так.

- По факту – да, произошла ошибка, - признал в разговоре с «КП-Петербург» подрядчик Александр (свою фамилию мужчина попросил не называть), с которым администрация заключила контракт на демонтаж постройки. – Снесли не тот дом. Объяснить… ну, бывает такое. Честно скажу – тот дом, который не надо было сносить, выглядел намного хуже. Ветхий, давно заброшенный. Я даже во время обхода территории с представителями администрации спросил: «почему не его первым сносим?». Видимо, как-то оно и отложилось. Ну и сами понимаете – раннее утро понедельника…

Вот так выглядел дом до сноса. По словам подрядчика и администрации, в нем никто не жил с 2017 года. Фото: Администрация Кондопожского района

Жильцов, у которых в разрушенном доме была прописка, случившееся повергло в шок. По их словам, бог с ней, с самой постройкой – но у многих в квартирах оставались личные вещи.

- У меня там раньше жила мама, - рассказал «Комсомолке» житель кондопожец Магруг Дамиров. – Кое-что оставалось. Не сундуки с золотом, конечно, но какие-то вещи были. У соседей так вообще ремонт был сделан.

- Дом в основном стоял заброшенный, - поддерживает Магрура Наталия Генералова. У нее в злосчастной двухэтажке были прописаны брат и племянник. – Администрация его никак не закрывала, так что там и дети играли, и бездомные ночевали. Но я знаю, например, что в двух квартирах в соседнем подъезде собственники сами заколачивали окна и двери, чтобы никто не залез, и хранили там личные вещи – диваны там были, шкафы; вплоть до одежды.

«ЧИСТЫЙ НАГОВОР»

Подрядчик – а вслед за ним, к слову, и местная администрация – в ответ заявляют: все это «чистый наговор», никаких вещей в разрушенном доме не хранилось и храниться не могло.

- Мы перед сносом сделали обход, все записали на видео, - рассказывает Александр. - Там каждая квартира была взломана, со стен все ободрано – видимо, бездомные дом разбирали на дрова. Чисто притон – с банками, шприцами и бутылками.

Собственники квартир в снесенном доме жалуются на то, что вместе с постройкой уничтожили и их личные вещи. Администрация заявляет, что все это - "чистый наговор". Фото: Администрация Кондопожского района

Тем не менее, по словам Александра, он с себя ответственности не снимает: перед жильцами уже извинился, строительный мусор с территории вывез, а следующий дом снесет за свои деньги – так что администрация получит два по цене одного.

Что касается жильцов, то, по словам местной администрации, для них ничего не изменится.

- Все в любом случае получат новое жилье, - пообещал глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников. – Сейчас они числятся в очереди, квартиры мы планируем предоставить до 2024 года. Сложившаяся ситуация у нас на контроле – если представится возможность, то этим людям новое жилье будем предлагать, конечно, в первую очередь.

Подрядчика, по словам Виталия Садовникова, наказывать тоже не будут – сейчас он закончит с уже поломанным домом, а потом возьмется за тот, который должен был сломать изначально. Мы пока не знаем, когда это случится – но что-то нам подсказывает, что точно не в понедельник.

Между тем жители снесенного дома настаивают: перед демонтажем их должны были как минимум уведомить. Разгневанные собственники намерены обратиться в прокуратуру.