«Терпеть осталось недолго»: Морозы задержатся в Петербурге до конца рабочей недели

Еще пару дней поморозит, а потом в Петербург придет оттепель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще минимум два дня жителям Петербурга придется хорошенько померзнуть. Если верить прогнозам специалистов, то низкие - ниже нормы - температуры продержатся минимум до субботы. А среда, четверг и часть пятницы будут самыми холодными.

- Пока прогноз не меняется. Особенно холодно будет в среду и четверг: ночью до -18 градусов, а днем -13…-15. Морозно и в ночь на пятницу, 10 декабря. А днем уже не ниже -10. Без снега, облачно с прояснениями, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но уже в субботу термометры покажут всего -3..-5 днем, морозы отступят.

- Терпеть осталось недолго, - уверяет метеоролог.

В воскресенье потепление почувствуется еще сильнее, температура поднимется до ноля градусов. Эта, милая сердцу каждого петербуржца слякоть, задержится и на следующую неделю. Днем ожидаются слабые минусовые показатели, а днем может быть до +2. При этом сильных снегопадов быть не должно.

А вот еще через неделю, ближе к 20-м числам, снова подморозит. Но обойдется без экстремальных температур. Что же касается прогноза на новогодние праздники, то до них еще далеко, а погода в Петербурге переменчива. Все может изменится в один день.