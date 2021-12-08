Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 декабря 2021 13:13

Петербург на фоне эпидемии COVID-19 захлестнула эпидемия гриппа

В горое регистрируют заболевания, вызванные новым штаммом A (H3N2)
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С началом зимы в Петербург пришла эпидемия гриппа.

С началом зимы в Петербург пришла эпидемия гриппа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург пришла сезонная эпидемия гриппа. На этот раз – как по расписанию, в начале декабря. «Комсомолка» выяснила, какой штамм гостит у нас на этот раз, и будет ли он «дружить» с COVID-19.

По состоянию на среду, 8 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Северной столице на 70 % превысила эпидемический порог. Это, можно сказать, событие: в прошлом году, напомним, гриппа не было вообще – отчасти из-за того, что мы все поголовно стали носить маски и чаще мыть руки, отчасти – из-за того, что его вытеснил новый коронавирус.

В группе риска - прежде всего невакцинированные люди.

В группе риска - прежде всего невакцинированные люди.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Количество новых случаев гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в Петербурге заметно растет, - сообщила журналистам начальник эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. – Так, за минувшую неделю суммарно было зарегистрировано 83 130 случаев ОРВИ. Из них более 53 000 – у детей.

Что нам принесет начинающаяся эпидемия – пока что, по словам специалистов, вопрос сложный.

- Сейчас грипп вызывает преимущественно штамм A (H3N2), - рассказывает директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, инфекционист Дмитрий Лиознов. – Чтобы понять, есть ли у него какие-то свои особенности, особенно на фоне эпидемии COVID-19, нужно за ним наблюдать в течение какого-то времени. Но в целом, никаких сюрпризов – утяжеления течения болезни, большей заразности и так далее – мы на данный момент от этого штамма не ожидаем.

Какими особенностями обладает новый штамм гриппа, пока не известно, но сюрпризов от него специалисты не ждут.

Какими особенностями обладает новый штамм гриппа, пока не известно, но сюрпризов от него специалисты не ждут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с тем, отмечает Дмитрий Лиознов, в Петербурге до сих пор продолжается эпидемия COVID-19. Теоретически, вирусы грипп и коронавирус способны «кооперироваться», вызывая так называемую «коинфекцию», которая может протекать более тяжело, чем только грипп или COVID-19. Пока что таких случаев в городе не регистрировалось, но вероятность сохраняется.

- С другой стороны – сейчас у нас большинство населения иммунизировано от COVID-19 тем или иным образом: кто-то переболел, кто-то вакцинировался, - констатирует Дмитрий Лиознов. – Поэтому есть основания полагать, что значительного числа случаев «коинфекции» не будет. Но рост заболеваемости гриппом следует ожидать - и прежде всего у непривитых.

КСТАТИ

«УНИВЕРСАЛЬНОЙ» ВАКЦИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Несмотря на то, что грипп и SARS-CoV-2 – возбудитель COVID-19 – в чем-то схожи, методы защиты от них совершенно разные. Поэтому вакцина от одной инфекции не будет защищать от другой и наоборот. Никто, впрочем, не мешает вам вакцинироваться и от гриппа и от COVID-19 – доказано, что между собой две вакцины не «спорят» и ни к каким опасным для здоровья последствиям их сочетание привести не может.

По словам медиков, самостоятельно определить, что у вас - грипп или COVID-19 - невозможно.

По словам медиков, самостоятельно определить, что у вас - грипп или COVID-19 - невозможно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕТНО

Алексей Яковлев, Заслуженный врач России, профессор, инфекционист, доктор медицинских наук:

- Самостоятельно распознать, какое именно заболевание вам не посчастливилось подхватить – грипп или COVID-19 – невозможно. Не существует каких-то определенных симптомов, которые были бы свойственны одному вирусу и не свойственны другому. Точно определить возбудитель инфекции может только врач и только на основе сделанных анализов. Поэтому если вы замечаете у себя симптомы ОРВИ – не лишним будет сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Новости медицины и здоровья Санкт-Петербурга, Ленинградской областиКАРТИНА ДНЯ