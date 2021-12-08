Петербург на фоне эпидемии COVID-19 захлестнула эпидемия гриппа

С началом зимы в Петербург пришла эпидемия гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург пришла сезонная эпидемия гриппа. На этот раз – как по расписанию, в начале декабря. «Комсомолка» выяснила, какой штамм гостит у нас на этот раз, и будет ли он «дружить» с COVID-19.

По состоянию на среду, 8 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Северной столице на 70 % превысила эпидемический порог. Это, можно сказать, событие: в прошлом году, напомним, гриппа не было вообще – отчасти из-за того, что мы все поголовно стали носить маски и чаще мыть руки, отчасти – из-за того, что его вытеснил новый коронавирус.

В группе риска - прежде всего невакцинированные люди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Количество новых случаев гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в Петербурге заметно растет, - сообщила журналистам начальник эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. – Так, за минувшую неделю суммарно было зарегистрировано 83 130 случаев ОРВИ. Из них более 53 000 – у детей.

Что нам принесет начинающаяся эпидемия – пока что, по словам специалистов, вопрос сложный.

- Сейчас грипп вызывает преимущественно штамм A (H3N2), - рассказывает директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, инфекционист Дмитрий Лиознов. – Чтобы понять, есть ли у него какие-то свои особенности, особенно на фоне эпидемии COVID-19, нужно за ним наблюдать в течение какого-то времени. Но в целом, никаких сюрпризов – утяжеления течения болезни, большей заразности и так далее – мы на данный момент от этого штамма не ожидаем.

Какими особенностями обладает новый штамм гриппа, пока не известно, но сюрпризов от него специалисты не ждут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с тем, отмечает Дмитрий Лиознов, в Петербурге до сих пор продолжается эпидемия COVID-19. Теоретически, вирусы грипп и коронавирус способны «кооперироваться», вызывая так называемую «коинфекцию», которая может протекать более тяжело, чем только грипп или COVID-19. Пока что таких случаев в городе не регистрировалось, но вероятность сохраняется.

- С другой стороны – сейчас у нас большинство населения иммунизировано от COVID-19 тем или иным образом: кто-то переболел, кто-то вакцинировался, - констатирует Дмитрий Лиознов. – Поэтому есть основания полагать, что значительного числа случаев «коинфекции» не будет. Но рост заболеваемости гриппом следует ожидать - и прежде всего у непривитых.

КСТАТИ

«УНИВЕРСАЛЬНОЙ» ВАКЦИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Несмотря на то, что грипп и SARS-CoV-2 – возбудитель COVID-19 – в чем-то схожи, методы защиты от них совершенно разные. Поэтому вакцина от одной инфекции не будет защищать от другой и наоборот. Никто, впрочем, не мешает вам вакцинироваться и от гриппа и от COVID-19 – доказано, что между собой две вакцины не «спорят» и ни к каким опасным для здоровья последствиям их сочетание привести не может.

По словам медиков, самостоятельно определить, что у вас - грипп или COVID-19 - невозможно. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕТНО

Алексей Яковлев, Заслуженный врач России, профессор, инфекционист, доктор медицинских наук:

- Самостоятельно распознать, какое именно заболевание вам не посчастливилось подхватить – грипп или COVID-19 – невозможно. Не существует каких-то определенных симптомов, которые были бы свойственны одному вирусу и не свойственны другому. Точно определить возбудитель инфекции может только врач и только на основе сделанных анализов. Поэтому если вы замечаете у себя симптомы ОРВИ – не лишним будет сдать ПЦР-тест на коронавирус.