TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: freepik.com.

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обогнав Telegram. Согласно данным аналитиков МегаФона по исследованию мобильного интернет-трафика пользователей соцсетей, первое место занимает «ВКонтакте», второе –Instagram.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю «ВКонтакте» приходится 38% потребляемого трафика, далее следуют Instagramи TikTok, занимающие 34% и 19% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok –в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 58%.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

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