Учителей олимпиадников Ленобласти наградят крупными премиями

Солидные выплаты получат тринадцать преподавателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился наградить премиями учителей, которые воспитали победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Солидные выплаты получат тринадцать ленинградских педагогов.

- Победа во Всероссийской олимпиаде - это командная работа. Мы выплачиваем премии ребятам, но считаем необходимым поддержать и педагогов-наставников. Это стимулирует учителей вкладывать силы в подготовку детей, - прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.

В зависимости от места, которое занял ученик, наставника поощрят выплатой от 120 до 240 тысяч рублей.

Ранее Дрозденко подписал распоряжение об аналогичных премиях для самих участников олимпиад. Школьники-победители получат губернаторские премии в размере 240 тысяч рублей, призеры - 120 тысяч рублей.

В этом году регион на федеральном уровне представили ребята из Гатчины и Кудрово: учебные заведения этих городов подарили Ленобласти трех победителей олимпиад. Еще десять юных ленинградцев заняли призовые места.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адаптивная физкультура станет эффективней

По данным на 1 декабря 2021 года, в Ленобласти живут более 123 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Как поддержать их, обсудили на Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

- Решено, что в 2022 году одной из задач совета станет переподготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере адаптивной физической культуры и спорта, - сообщают в администрации Ленобласти. - Подготовят предложения и по дополнительным мерам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отдельно внимание на совете уделили вопросу медпомощи детям с сахарным диабетом и паллиативной помощи.

КСТАТИ

47-й регион продолжает вручать подарки многодетным родителям. В прошедший День матери Александр Дрозденко вручил трехместную детскую коляску семье из Мурино: у пары родилась тройня - два мальчика и девочка. Сейчас малыши остаются под наблюдением медиков, а родители заканчивают последние приготовления к выписке.

ФОТОФАКТ

Лучшие спасатели России получили награды Всероссийского профессионального конкурса МЧС «Созвездие мужества» из рук губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, врио министра Александра Чуприянова и заместителя полпреда в СЗФО Олега Логунова.

В благодарность Яковлеву вручили диплом и кубок, а Гретте пожали лапу. Фото: Администрация Ленобласти

В этом году в разных номинациях отметили семнадцать специалистов и одно учебное заведение. В номинации «Лучший спасатель-кинолог» первым стал тандем специалиста Казанского поисково-спасательного отряда Святослава Яковлева и его четвероногой помощницы собаки Гретты. В благодарность Яковлеву вручили диплом и кубок, а Гретте пожали лапу.