Как прошла премия NCA SAINT PETERSBURG MUSIC AWARDS 2021

Организаторы и участники премии NCA SAINT PETERSBURG MUSIC AWARDS создали красочное шоу.

20 ноября 2021 года состоялась четвёртая церемония награждения премии NCA SAINT PETERSBURG MUSIC AWARDS, прошедшая при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Из-за действующих в настоящий момент ограничений церемония прошла онлайн, однако благодаря этому стала ярким культурным событием всероссийского масштаба, о чем свидетельствует возросший интерес со стороны аудитории и более чем 2 000 000 просмотров трансляции церемонии.

Церемонии предшествовала большая подготовительная работа. Организаторы премии обработали в четыре раза больше заявок от молодых артистов и коллективов, чем в прошлом году. Самые яркие и оригинальные из них попали в список претендентов в трех номинациях – «Рок», «Рэп», «Поп». Посредством голосования жюри были выбраны лауреаты премии, которыми стали: рок-группа «Пасадена», поп-коллектив «Айскрим Харт» и рэпер Nordai.

Также в рамках премии была учреждена специальная номинация «Благотворительность», голосование в которой не проводилось. Лауреатом номинации стал социальный театр «Время жить», организация, занимающаяся поддержкой, социализацией и психологической поддержкой детей из социальных учреждений и приютов посредством драматерапии.

Музыканты, ставшие победителями, не только получили призы от партнеров премии, но и смогли продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории, выступив на одной сцене со специальными гостями – музыкантами, уже добившимися интереса со стороны публики.

В рамках премии выступили специальные гости: Matrang, Wildways, Mirele, Artemiev, Billy’s Band и Airo. Каждый из них не только исполнил несколько песен, но и поделился теплыми пожеланиями для молодых артистов, лишь начинающих свой творческий путь. Также с напутствием к участникам праздничного концерта обратился и исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Дмитриевич Болтин, подчеркнувший важную социальную и благотворительную функцию мероприятия.

Организаторы и участники премии NCA SAINT PETERSBURG MUSIC AWARDS создали красочное шоу, доказав тем самым, что даже суровые ограничения не являются помехой для настоящего творчества, которое объединяет людей и делает их счастливее. Мероприятие позволило молодым артистам заявить о себе и получить поддержку в реализации своих творческих планов. А большой интерес со стороны зрителей подтвердил, что Санкт-Петербург — это город талантливых и творческих людей, реализующих востребованные проекты.

Посмотреть премию можно по ссылке.