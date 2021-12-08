Новогодние каникулы 2022 в Ленинградской области: Три варианта зимнего отдыха

Выйти за рамки домашней классики помогут базы отдыха и торжества на свежем воздухе. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новогодние каникулы 2022 в Ленинградской области - такой же «горячий» сезон, как и лето. На зимние праздники сюда массово едут не только петербуржцы, но и жители других регионов России. Вырываются из рутины и сами ленинградцы.

Регион славится природой, поэтому вариантов отдыха много: катание на лыжах в живописных лесах или на «ватрушках» с горок, прогулки по экотропам, участие в народных гуляниях и праздниках. К услугам гостей - базы отдыха с парными, уютные коттеджи, крупные спа-комплексы и горнолыжные курорты.

ДЛЯ СЕМЕЙ И КОМПАНИЙ

За тихими семейными каникулами или временем в дружеской компании отправляйтесь на базы отдыха и в коттеджные комплексы. На их территории нет больших ресторанов и банкетных залов, зато можно войти в сауну или баню, сделать шашлык и разместиться в отдельном домике. Кроме того, в праздники на загородных курортах проводят ярмарки, конкурсы, игры на улице. А еще всегда можно взять напрокат лыжи, санки или «ватрушки».

Если вы приехали на машине, осмотритесь вокруг. Например, в Лужском районе, в окрестностях Калгановки, зимой катают на санях, запряженных лошадьми, и дают уроки верховой езды. А под Тосно в старинной усадьбе «Марьино» можно поучаствовать в зимних забавах - устроить снежный бой, покорить крепость, покататься на лыжах или устроить заезд на снегоходах.

Хочется шикарного отдыха по системе «все включено» или спа-процедур? Тогда стоит отправиться на берег Финского залива. Именно там находятся самые известные загородные отели. Большинство из них расположены на границе с Ленинградской областью - в Курортном районе Петербурга.

ДЛЯ АКТИВНЫХ

За активным и веселым отдыхом - на горнолыжные курорты Ленобласти. Там будет царить праздничная атмосфера - анимация, Дед Мороз и Снегурочка, вечеринки и новогодняя шоу-программа. «Игора», «Туутари-парк» или «Красное озеро» подойдут и для начинающих спортсменов, и для профессионалов. Сюда едут не только горнолыжники и сноубордисты: в каждом комплексе обычно есть катки, горки для катания на «ватрушках» и трассы для беговых лыж.

При бронировании номера или коттеджа в билет могут быть включены горнолыжный ски-пасс, катание на катке и горках на «ватрушках». Есть «люксовые» варианты - с питанием, посещением бассейнов и саун. Но новогодний ужин придется оплачивать отдельно.

Горнолыжные курорты подойдут и для профессионалов, и для любителей «ватрушек». Фото: Артем КИЛЬКИН

Если хочется встать на лыжню «по старинке», есть хорошие варианты известных трасс в лесу. Покататься на беговых лыжах можно, например, на трассе СКА рядом с Токсово или на лыжной трассе ЛМЗ рядом с Лемболово. Встать на лыжню можно в Тихвине или Гатчине. Кроме того, каждую зиму в области, как и по всей стране, проходит гонка «Лыжня России».

В регионе также есть чемпионаты по снежным дисциплинам ездового спорта - проще говоря, гонки на собачьих упряжках. Соревнования проходят на беговых лыжах или нартах - специальных ездовых санях. Ежегодно в январе Ленобласть встречает и Международный зимний марафон «Дорога жизни».

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Новогодние выходные - хорошее время для экскурсий. Торжественней всего зимой в Выборге: там царит атмосфера Средневековья и скандинавского Рождества. Уже который год подряд в середине декабря в Выборгском замке проходит предрождественский праздник День святой Люсии, который широко встречают, например, в Швеции. Красочная программа завораживает: песнопения, народные скандинавские танцы, рыцарский турнир, мастер-классы по ремеслам. И, конечно, не обходится без традиционного согревающего глинтвейна и булочек.

Если будете в праздники в Выборге, угоститесь фирменным кренделем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Согреться вкусными угощениями в Выборге можно и на фестивале «Крендель фест». С 22 по 26 декабря весь исторический центр утонет в аромате знаменитого местного лакомства. Выборгский крендель давно стал гастрономической достопримечательностью города и региона. А фестиваль - отличный вариант разнообразить начало зимы: попробовать выпечку, поучаствовать в культурной программе и узнать авторские рецепты.

Стоит посетить и гатчинский Дворцовый парк. Зимой он не менее прекрасен, чем летом. К тому же в зимние праздники там проходят фестивали и праздничные мероприятия.

Экотропы безопасны даже для походов с детьми: они расчищены и оборудованы настилами. Фото: Олег ЗОЛОТО

5 ЖИВОПИСНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОГУЛОК

Прогулка по сказочному зимнему лесу - это не только приятно, но и удобно. Собрали самые красивые экотропы, пройти по которым легко даже в снежный сезон. Отдохнуть и перекусить можно в крытых беседках или у кострищ для барбекю. Большинство маршрутов оборудовано настилами, лестницами, лавочками, туалетами и, конечно, указателями.

ЛИНДУЛОВСКАЯ РОЩА

3,9 км

Выборгский район, Рощино

Старейший в Европе искусственно посаженный корабельный лиственничный лес в снегу выглядит волшебно. Выращивать лиственницу для нужд адмиралтейства в этих местах распорядился еще Петр Первый. У стволов деревьев лесники добивались искусственного изгиба, характерного для корабельных шпангоутов. Лес вырос настолько красивым, что рубить его не посмели - в 1856 году его сделали заповедным.

ГРЯДА ВЯРЯМЯНСЕЛЬКЯ

11 км

Приозерский район, Петровское

Увидеть покрытую снегом 50-километровую гряду из камней и грунта 30-метровой высоты, которую на это место десять тысяч лет назад принес ледник, - бесценно. А еще можно пройтись по мостикам через бурные незамерзающие реки, увидеть пороги и остатки старой финской ГЭС.

РАКОВЫЕ ОЗЕРА

8,3 км

Выборгский район, Грибное

Здесь сохранились остатки старинного озера Яюряпянярви. В 1857 году финские крестьяне в целях осушения земель прокопали протоку из Вуоксы в Ладогу и спустили целые озерные системы. Яюряпянярви уменьшилось в восемь раз и превратилось в два озера - Большое и Малое Раковое. Также на маршруте есть хорошо сохранившийся участок линии Маннергейма и вышки для наблюдения за птицами.

КОЛТУШСКИЕ ВЫСОТЫ

5 км

Всеволожский район, Колтуши

Ехать стоит ради отличного зимнего трекинга и изучения геологического памятника - камового плато. У склона плато вы увидите термокарст - проседания почвы от вытаивания подземного льда. Зимой термокарстовая котловина «Глубокая» напоминает пейзажи Исландии или Камчатки.

РАДОНОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

1,8 км

Ломоносовский район, Лопухинка

Это образованный радоновыми родниками каньон, вода в котором замерзает только в самые лютые морозы. В долине прославленный мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен вместе с основателем военно-полевой хирургии Николаем Пироговым организовал бальнеологический курорт для раненых матросов. Теперь окунуться в целебные воды может каждый.