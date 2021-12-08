За чистотой лесов и рек Ленобласти проследит экомилиция

К инспекторам будут стекаться жалобы на нелегальные свалки и сигналы о других нарушениях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое ведомство появилось в регионе: Леноблэкомилиция заработает в регионе с начала 2022 года. Стражи зеленого порядка будут «жестко пресекать нарушения экологического законодательства».

В штат экомилиции войдут 104 человека. Отбирать специалистов будет областной комитет государственного экологического надзора. Поиск кандидатов уже начался.

- В штат Леноблэкомилиции войдут опытные сотрудники комитета, а также неравнодушные к охране окружающей среды жители Ленинградской области, которые удовлетворят требованиям по вакансиям, - отметила председатель комитета государственного экологического надзора Маринэ Тоноян.

Экомилиционерам предстоит осматривать заповедники и заказники, а также леса и поля, берега рек и озер. К инспекторам будут стекаться жалобы на нелегальные свалки и сигналы о других нарушениях в области природоохранного законодательства.

Зеленый патруль снабдят форменной одеждой, спецтехникой и транспортом. Для экомилиции уже купили мобильную лабораторию, которая поможет быстро проверять качество воздуха, воды и почвы.

Лаборатория включает анализаторы углеводородов, бензола, толуола, фенола, диоксида серы, азота, аммиака и других веществ. С помощью оборудования можно будет контролировать содержание пыли в воздухе. Также в составе лаборатории предусмотрен метеорологический комплекс.

- Сейчас оснащение лаборатории проходит верификацию, исследования будут проводиться по 24 показателям, - добавила Тоноян.