«Квартира сгорела, 7 лет живу на улице»: Как в Петербурге зимой спасают бездомных от смерти

По официальной статистике в Петербурге 3 166 бездомных. Но неофициальной - в 20 раз больше. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Прохожие часто делают вид, что не замечают их. Но именно сейчас, когда на улице под минус 20, именно им, бездомным, больше всего на свете нужна любая помощь. Пожалуй, единственным спасением для них в Петербурге стал ночной приют и пункты обогрева благотворительной организации «Ночлежка». Корреспондент «Комсомолки» побывал там и посмотрел, как там зимуют.

Железнодорожная станция Обухово. Проспект 9 января. Промзона. Кафе-шаверма, магазин, бюджетная парикмахерская. Маршруточники собирают пассажиров, спускающихся по лестнице перехода, раскинувшегося над железнодорожными путями. Половина восьмого вечера. На остановке собираются бездомные со своими пакетами и узелками. Замерзшие бродяги жмутся друг к другу в ожидании открытия ночного приюта, который находится в сотне метров от остановки. Пускать внутрь небольшого домика, обитого белым сайдингом, начнут ровно в 20:00. А пока надо ждать - ждать, таких обыденных для простого человека, но таких желанных для бездомного вещей, как горячий ужин, душ и теплая постель.

За десять минут до открытия бродяги с остановки начинают стягиваются к приюту, здороваясь с большой дружелюбной дворнягой. У кого есть такая возможность, кидают собаке заранее припасенную косточку или сухарик, а та в благодарность виляет хвостом и облизывает руки своим кормильцам.

Ночной приют вмещает 40 постояльцев, а в палатке, где люди спят на ковриках, около 55. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

ИСТОРИИ РАЗНЫЕ - СИТУАЦИЯ ОДНА

У крыльца приюта собрались уже около 30 человек. Один из них - Юрий. Ему 33 года. Он так называемый идейный бездомный. Юрий признался, что выбрал такой образ жизни добровольно.

- Я из Мурманской области. Мне там наскучило, решил податься в Петербург. Потерял документы, остался на улице, потом понял, что нет желания исправлять ситуацию. А что? Снимать жилье - денег стоит, а летом можно бесплатно под открытым небом ночевать, а зимой здесь. Иногда перебиваюсь случайными заработками на стройке - мне хватает, - рассказывает Юрий. - Может, конечно, что-то изменится, когда восстановлю документы, но не знаю, надо оно мне или нет.

Если Юрий скитается осознанно, то Руслан остался без крыши над головой не по своей воле. История у него самая обычная, как и у тысячи бездомных в нашем городе. Руслан приехал в Петербург поработать вахтой, после чего у него украли деньги и документы. Мужчина обратился в «Ночлежку» впервые.

- Приехал подработать сварщиком, да обули меня! Уже неделю живу на улице. До этого ночевал в электричке. Ну ничего, сейчас восстановлю документы и поеду домой в Саратов, - не унывает парень.

Юрий из Мурманской области потерял документы и начал вести скитальческий образ жизни. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ НА УЛИЦЕ

Начали запускать. Сотрудник ночного приюта приступил к перекличке постоянных клиентов. Сильно выпивших просят немного погулять, чтобы те пришли в чувства. Тех, кто обратился, впервые, записываются у дежурного.

- У нас один ночной приют и два палаточных пункта обогрева в Гавани и на площади Мужества. Люди могут прийти в 8 вечера, помыться, постирать вещи, а утром в 8 утра уходят. Ночной приют вмещает 40 постояльцев, а в палатке, где люди спят на ковриках, около 55. Конечно, если мест уже нет, а человек приходит, ему разрешат погреться, подремать на стуле. Но это когда поздно ночью. А если метро работает, то мы даем бездомному жетон и отправляем его на другую точку, где места есть, - объясняет координатор ночного приюта и пункта обогрева Анна Малинина.

И домик на станции Обухово, и палатки каждую ночь под завязку. Места для всех жалеющих находятся с большим трудом. При этом отказать по моральным принципам «Ночлежка» никому не может, а ресурсов, чтобы расшириться, не хватает. Чтобы решить проблему, как минимум, один приют или хотя бы пункт обогрева необходимо открыть в каждом районе города.

А пока жизнь идет своим чередом. В приют приходят все новые постояльцы. Кто-то стоит в очереди в душевую, кто-то за ужином, другие размешивают чай и готовятся ко сну. С минуты на минуты сюда приедут врачи Благотворительной больницы, чтобы осмотреть пациентов.

- Медики бывают здесь дважды в неделю: во вторник и в субботу. Конечно, если кому-то требуется неотложная помощь, то мы вызываем скорую. Такой случай уже был. На днях женщина пришла с обморожением, пришлось оправлять ее в больницу, - поделился дежурный приюта Григорий Иващенко.

У бродяг особое отношение к бездомным животным, поэтому они всегда готовы разделить с ними последний кусок хлеба. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

«ЛЮДИ НЕ ДОШЛИ И УПАЛИ У ВХОДА»

А мы отправляемся в пункт обогрева, неподалеку от метро «Площадь Мужества». Он представляет из себя большую армейскую палатку и небольшой вагончик, где можно принять душ и постирать вещи. Прочие удобства - синяя кабинка на улице. Впрочем, особого ажиотажа из желающих привести себя в порядок не наблюдается. Контингент, как признаются сами сотрудники «Ночлежки», здесь отличается от постояльцев ночного приюта. Это, как правило, бездомные с большим стажем, которые вряд ли вернутся в социум.

- Как я стала бездомной? Пожар был. Уже семь лет живу на улице! А ведь раньше и работа хорошая у меня была, и крыша над головой, - сетует на свою долю пожилая женщина, представившаяся Татьяной.

В полумраке палатки слышится нескончаемый кашель. Многие из постояльцев сильно простужены. Кто-то лежит на коврике, слушая старенький радиоприемник, а кто-то занимает очередь за горячей похлебкой. Дежурный пункта обогрева Сергей отмечает, что контингент здесь действительно сложный.

В пункте обогрева можно принять душ и постирать вещи. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Конечно, всякое бывает! Один раз в минус 30 люди просто не дошли ночью до палатки и упали у входа. Хорошо, что я вышел подышать и вовремя затащил их. А еще и дебоширят, и в драку лезут. Приходилось вызывать полицию. Но, как правило, в таких ситуациях помогает угроза закрыть пункт обогрева, - рассказывает Сергей. - Что касается нашего самого необычного постояльца, - это мужчина, который в Москве закончил Академию МВД, потом жил в Германии, у него есть семья, дети, он сам выглядит чистым и опрятным, но по какой-то причине выбрал бродяжничество. Он бы и сам, может, рассказал о своих мотивах, да вот сегодня его нет.

Добавим, что по официальной статистике, которую в августе 2021 года «Комсомольской правде» предоставлял Комитет по социальной политике Петербурге, в городе 3 166 бездомных, однако по информации «Ночлежки» эта цифра выше примерно в 20 раз.