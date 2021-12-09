Бизнес-образование: Как и чему учат предпринимателей Ленобласти

Благодаря новым знаниям Наталья Лубнина подняла выручку своей туристической компании на 40 процентов.Фото из личного архива героя публикации.

Быть успешным предпринимателем - означает непрерывно приобретать опыт и уметь применять на практике получаемые знания. Именно эти задачи и помогает решить бизнес-образование, ведь развитие бизнеса невозможно без развития самого владельца. Поэтому обучение - одна из важных мер поддержки малых и средних предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области регулярно проводит бесплатные семинары и тренинги для предпринимателей на площадке «Мой бизнес», а также в городах и районах области. Обучение ведут опытные бизнес-тренеры, а темы образовательных программ имеют исключительно практическую направленность. Предприниматели узнают, как начать свое дело, продвигать товары и услуги, расширять свой бизнес, управлять компанией. Теория обязательно подкрепляется практикой.

Одна из популярных у предпринимателей интенсивных программ - «Акселерация бизнеса в сфере услуг». Ее итоги Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти подвел в декабре. Программа бизнес-акселерации долгосрочная: ее участники в течение пяти месяцев в режиме офлайн и онлайн изучали и внедряли на своих предприятиях современные инструменты организации и повышения эффективности бизнеса. Эксперты одной из московских бизнес-школ помогали предпринимателям взглянуть на их привычный бизнес по-новому, развить его, повысить рентабельность и прибыльность, расширить рынки сбыта, создать команду.

Обучение носит исключительно прикладной характер. Предусмотрено освоение инструментов анализа рыночной ситуации, построение финансовой модели и управление продуктовым портфелем, а также разработка финансовой стратегии компании, управление изменениями и формирование образа будущего. Одна из основных задач программы - увеличить доход предприятия.

- Мы много проработали за это время. Несмотря на то что туристический бизнес в этом году нес убытки из-за пандемии и коронавирусных ограничений, нашей команде удалось не только не уйти в минус, но и преумножить свой капитал. Выручка выросла на 40 процентов, количество подписчиков в социальных сетях увеличилось в четыре раза. С нуля до трех миллионов мы выросли в продажах через Инстаграм. Показатели очень высокие, - отметила предприниматель Наталья Лубнина.

По условиям программы, для участия в бизнес-акселерации было отобрано 38 компаний: из сферы общественного питания, гостиничного сервиса, сферы красоты и спа-услуг, медицины, образования, строительства, бытовых услуг. После окончания программы в защите проектов участвовали 26 предпринимателей. Результаты оказались впечатляющими - некоторые предприниматели удвоили и даже утроили выручку. В среднем доход предприятий увеличился до 80 процентов. Участники, успешно прошедшие программу бизнес-акселерации, получили сертификат о повышении квалификации.

-

НА ЗАМЕТКУ

Узнать о мерах поддержки можно на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88.