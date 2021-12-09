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Общество9 декабря 2021 7:10

Бизнес-образование: Как и чему учат предпринимателей Ленобласти

Участвовать в образовательных программах, тренингах и семинарах могут начинающие и опытные бизнесмены
Любовь Холопова
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Благодаря новым знаниям Наталья Лубнина подняла выручку своей туристической компании на 40 процентов.Фото из личного архива героя публикации.

Благодаря новым знаниям Наталья Лубнина подняла выручку своей туристической компании на 40 процентов.Фото из личного архива героя публикации.

Быть успешным предпринимателем - означает непрерывно приобретать опыт и уметь применять на практике получаемые знания. Именно эти задачи и помогает решить бизнес-образование, ведь развитие бизнеса невозможно без развития самого владельца. Поэтому обучение - одна из важных мер поддержки малых и средних предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области регулярно проводит бесплатные семинары и тренинги для предпринимателей на площадке «Мой бизнес», а также в городах и районах области. Обучение ведут опытные бизнес-тренеры, а темы образовательных программ имеют исключительно практическую направленность. Предприниматели узнают, как начать свое дело, продвигать товары и услуги, расширять свой бизнес, управлять компанией. Теория обязательно подкрепляется практикой.

Одна из популярных у предпринимателей интенсивных программ - «Акселерация бизнеса в сфере услуг». Ее итоги Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти подвел в декабре. Программа бизнес-акселерации долгосрочная: ее участники в течение пяти месяцев в режиме офлайн и онлайн изучали и внедряли на своих предприятиях современные инструменты организации и повышения эффективности бизнеса. Эксперты одной из московских бизнес-школ помогали предпринимателям взглянуть на их привычный бизнес по-новому, развить его, повысить рентабельность и прибыльность, расширить рынки сбыта, создать команду.

Обучение носит исключительно прикладной характер. Предусмотрено освоение инструментов анализа рыночной ситуации, построение финансовой модели и управление продуктовым портфелем, а также разработка финансовой стратегии компании, управление изменениями и формирование образа будущего. Одна из основных задач программы - увеличить доход предприятия.

- Мы много проработали за это время. Несмотря на то что туристический бизнес в этом году нес убытки из-за пандемии и коронавирусных ограничений, нашей команде удалось не только не уйти в минус, но и преумножить свой капитал. Выручка выросла на 40 процентов, количество подписчиков в социальных сетях увеличилось в четыре раза. С нуля до трех миллионов мы выросли в продажах через Инстаграм. Показатели очень высокие, - отметила предприниматель Наталья Лубнина.

По условиям программы, для участия в бизнес-акселерации было отобрано 38 компаний: из сферы общественного питания, гостиничного сервиса, сферы красоты и спа-услуг, медицины, образования, строительства, бытовых услуг. После окончания программы в защите проектов участвовали 26 предпринимателей. Результаты оказались впечатляющими - некоторые предприниматели удвоили и даже утроили выручку. В среднем доход предприятий увеличился до 80 процентов. Участники, успешно прошедшие программу бизнес-акселерации, получили сертификат о повышении квалификации.

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