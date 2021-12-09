Детям-сиротам в Ленобласти расширили меры поддержки

Одиноким студентам помогут с приобретением книг и канцелярских принадлежностей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Заксобрания Ленинградской области во втором и третьем чтении приняли проект областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере опеки и попечительства». Документ предусматривает поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые до 18 лет находятся под опекой и получают общее и (или) среднее образование. Дополнительные меры социальной поддержки предоставят за счет средств бюджета 47-го региона.

Что изменилось? Теперь дети-сироты могут рассчитывать на освобождение от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взнос на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Также им не придется платить за определение технического состояния и оценку стоимости жилья, если его передают в собственность.

- У многих детей-сирот есть собственная жилплощадь, например, доставшаяся им по наследству. Но дети, не достигшие совершеннолетия, не имеют доходов и соответственно не могут платить за коммунальные услуги. А к тому моменту, когда они готовы жить самостоятельно в этих квартирах, образуется огромный долг. Теперь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут включены в перечень граждан, получающих меры социальной поддержки в виде освобождения от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, - говорит депутат Законодательного собрания Ленобласти Марина Левченко.

Еще одно нововведение, которое вводит областной закон, - выплата сиротам социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебников и письменных принадлежностей во время обучения.

- Методическая литература для студентов или успешных школьников иногда может стоить очень дорого, и мы таким образом поддерживаем их стремление к хорошему образованию, - добавила Марина Левченко.