Выберите свою сторону

Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

Хорошие новости для тех, кто покупает жилье и думает о предстоящем ремонте. Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) разработал новые варианты отделки квартир – «Комфорт» и «Бизнес». Покупатели могут выбрать цветовую гамму будущей квартиры. Отделка «Комфорт» представлена в двух видах: Light и Dark.

В первом новоселов ждут светлые двери и ламинат, оформление санузлов в бежевых оттенках. Отделка Dark предполагает оттенки серого в санузлах и темные межкомнатные двери и напольное покрытие. В состав отделки, помимо ламината 33 класса и межкомнатных дверей, входят белые флизелиновые обои в комнатах, керамическая плитка и качественная сантехника в санузлах. Такую отделку можно заказать дополнительно для квартир ЖК New Time. И по умолчанию она есть в части квартир жилых комплексов «БелАрт», Cube и «Тайм Сквер».

Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

Формат отделки в классе «бизнес» предполагает три варианта – Light, Dark и Mix. В отделку Light входят светлые двери и ламинат, в санузлах используются светло-бежевые оттенки дерева и серые тона. Dark подразумевает темные двери и ламинат, в санузлах преобладают темно-бежевые оттенки дерева и серые тона, а Mix удачно соединяет контрастные тона для комнат и сочетание серых тонов с оттенками дерева в санузлах. В состав отделки бизнес-класса, помимо ламината 33 класса и межкомнатных дверей, входят белые антивандальные обои под покраску, качественная плитка и сантехника, а также теплые полы в коридоре и санузлах. Будущие жильцы смогут заказать такую отделку при покупке квартиры в ЖК Terra, «БелАрт», Cube и «Тайм Сквер».

Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

Посмотреть на образцы и представить, как будет выглядеть новая квартира с отделкой от застройщика, можно в шоуруме центрального офиса холдинга «РСТИ» на проспекте Добролюбова, 17.