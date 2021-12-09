Где пройти диспансеризацию после коронавируса в Санкт-Петербурге: адреса и телефоны

Где пройти углубленную диспансеризацию в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый день тысячи человек в Санкт-Петербурге болеют коронавирусом. У кого-то болезнь проходит легко, а за чью-то жизнь врачам приходится бороться в больнице, порой даже в реанимации. В любом случае, ковид не проходит бесследно, оставляя последствия на долгое время. Поэтому важно после перенесенного заболевания обследоваться у врача. Рассказываем, где пройти диспансеризацию после коронавируса в Санкт-Петербурге.

УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Углубленную диспансеризацию после коронавируса в Санкт-Петербурге вправе пройти все, кто перенес инфекцию. Причем, не важно, были ли официальные подтверждения этому в виде ПЦР-тестов и справок, либо пациент просто имеет подозрение на то, что был заражен.

Проводится диспансеризация не ранее, чем через 60 дней после выздоровления. Медицинские организации сами формируют списки пациентов на основе списка переболевших и, как правило, обзванивают граждан, предлагая пройти обследование. На сегодня диспансеризация после коронавируса проводится в 82 медицинских учреждениях Петербурга.

АДРЕСА

АО «Северо-Западный центр доказательной медицины». Пулковское шоссе, дом 28А, телефон: 600-47-12

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75», ул. Кузнецовская, д. 9, телефон: 241-37-77, 241-37-71, 241-37-78

Медико-санитарная часть № 70 - филиал СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ул. Комсомола, д. 12, телефон: 603-04-70, +79214141456

ФГКУ «Поликлиника № 4 Федеральной таможенной службы», Московский проспект, дом 141, строение 1, телефон: 635-09-33

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76», ул. Хлопина, д.11/1, телефон: 534-47-75, 534-47-77

ООО «Медицинский центр Эко-безопасность», ул. Достоевского, д. 40-44, Заневский пр., 65/5, пр. Ю.Гагарина д. 65, телефон: 325-03-05

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 81», Казанская ул., д.54А, телефон: 315-82-29, 315-92-29, 315-23-38, 571-32-01

ООО «Современная медицина», Малый пр. В.О., 57/4, телефон: 676-22-07

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77», пр. Шлиссельбургский, д. 25/1, телефон: 700-41-01, 700-51-49, 700-41-03

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 22», г. Колпино, пр. Заводской, д. 1, телефон: 573-94-10, 573-94-11

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района», г. Пушкин, ул. Московская, д. 15, телефон: 573-99-16, 246-21-87

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32», пер. Вяземский, д. 3, телефон: 241-29-81, 234-57-49

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6», пр. Елизарова, д. 32/2А, телефон: 365-37-69, 365-15-60 (факс)

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28», пер. Подъездной, д. 2 литер А, телефон: 764-67-00

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38», ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А, телефон: 271-49-38, 577-10-14

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48», ул. Бассейная, д. 19

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 34», ул. Зверинская, д. 15, телефон: 233-11-08, 232-79-58, 573-99-13

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 100», пр. Искровский, д. 10, телефон: 588-76-60, 588-77-71

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46», ул. Седова, д. 95, корп. 2, лит. А, телефон: 362-23-07, 362-35-77

ФГБОУ «ПСПбГМУ», ул. Льва Толстого, д. 6-8, телефон: 429-03-31

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95», г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10, телефон: 241-22-52, 417-50-82, 241-22-56

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 25», пр. Солидарности, д. 1, корп. 1, лит. А, телефон: 580-88-32

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39», ул. Фурштатская, д. 36, лит. Б, телефон: 272-24-06, 273-47-23

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117», ул. Симонова, д. 5, корп. 1, литер А, телефон: 497-73-14, 497-73-19, 497-73-15

Медико-санитарная часть МВД России по г. СПб и ЛО, ул. Очаковская, д. 7А, телефон: 710-38-71

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120», ул. Ленская, д. 4, к. 1, литера А, телефон: 574-25-69, 274-25-69, 577-25-00

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94», пр. Товарищеский, д. 24, телефон: 246-26-72, 246-26-74, 246-24-55

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87», ул. Дыбенко, д. 21, корп. 2, телефон: 241-28-08, 241-28-09, 585-777-8

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96», пр. Просвещения, д. 53, корп. 2, литер А, телефон: 558-27-60, 558-50-00, 531-01-32

СПб ГБУЗ «Николаевская больница», г. Петродворец, ул. Константиновская, д. 1, телефон: 409-75-20, 409-77-15, г. Петергоф , ул. Царицинская, д 1, телефон: 450-70-88

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21», ул. Костюшко, д. 6, телефон: 242-35-37

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17», пр. Металлистов, д. 56, лит. А, телефон: 222-51-90

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99», ул. Есенина, д. 38, корп. 1, телефон: 517-99-86, 573-99-03, 517-98-62

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14», ул. Косинова, д. 19/9, телефон: 550-24-67, пр. 2-й Муринский, д. 35, телефон: 786-76-76, 786-77-77

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112», ул. Академика Байкова, д. 25, корп. 1, телефон: 555-92-22

ФГБВОУ «ВМА им. Кирова», ул. Академика Лебедева, 6, телефон: 292-32-86

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107», ул. Коммуны, д. 36, литер А, телефон: 777-92-80, 777-92-79

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52», ул. Асафьева, д.1, телефон: 596-01-16, 596-01-22, 596-00-13

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98», Серебристый бульвар, д. 14, корп. 1, телефон: 393-37-27, 417-62-33, 417-60-07

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 104», Удельный пр., д. 22, телефон: 576-37-67

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 71», г. Колпино, ул. Павловская, д. 10, телефон: 461-91-09, 461-50-53

ФГБОУ «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», ул. Кирочная, д.41, Пискаревский пр., д. 47

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 97», ул. Кустодиева, д. 6, к. 1, литер А, телефон: 646-33-35, 329-72-96, 517-13-26

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» ул. Королева, д. 5 417-23-82, 417-27-68

ООО «НИЦ Эко-безопасность», ул. Достоевского, д. 40-44, телефон: 325-03 -05

СПб ГАУЗ «Городская поликлиника №40», пр. Невский, д. 86, телефон: 244-38-36

СПб ГБУЗ Городская клиническая больница №31, пр. Динамо, д. 3, телефон: 235-49-66

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», Единый контакт-центр: 67-97-003

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27», пр. Вознесенский, д. 29, лит. А, телефон: 246-39-91, 246-39-90

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», ул. Правды, д. 18, телефон: 315-20-43

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», В.О. 13-я линия, д. 16, телефон: 321-47-35, 323-42-27

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86», ул. Киришская, д. 5, корп. 3, телефон: 531-58-36

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23», ул. Косинова, д. 17, лит. А, телефон: 786-44-29, 786-71-71

ООО «Городские поликлиники», телефон: 677-000-3

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19», ул. Пражская, д. 11, телефон: 246-15-35, 573-99-17, 246-15-36

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44», ул. Будапештская, д. 20, телефон: 246-23-93, 246-23-95, 246-25-70

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43», пр. Ленинский, д. 123, корп. 2, телефон: 377-23-92

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72», п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 1А, телефон: 573-99-06, 241-54-68

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109», ул. Олеко Дундича, д. 8, корп. 2, телефон: 778-88-54, 778-85-56

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54», ул. Васенко, д. 9, телефон: 540-61-53

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24», наб. Обводного канала, д. 140, лит. А (взрослое отделение), телефон: 252-33-06, 252-33-07

ФГБОУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России, пр. Культуры, д. 4, телефон: 493-21-22

ФГБНУ Институт экспериментальной медицины, ул. Академика Павлова, 12, телефон: 234-68-68

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49», ул. Ланская, д.12, телефон: 241-33-53, 241-33-55

СПб ГБУЗ «Поликлиника № 88», ул. Генерала Симоняка, д. 6, телефон: 750-02-31

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74», г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2, телефон: 311-00-06, 573-99-09

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56», ул. Пражская, д. 40, телефон: 269-03-24

ФГБУ Санкт-Петербургская клиническая больница Российской Академии наук, пр. Тореза, д.72, лит.А, телефон: 269-03-24, 323-45-35

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», В. О. ул. Железноводская, д. 64, телефон: 417-36-65, 417-36-68

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78», ул. Будапештская, д. 63, корп. 2, телефон: 361-05-78, 361-05-94, 361-10-40

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106», ул. Рихарда Зорге, д. 1, телефон: 246-02-29, 246-02-00

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93», Красное Село, ул. Освобождения, д. 15, телефон: 246-32-79, 246-32-91, +7-911-114-52-12

СПб ГБУЗ «Городская больница №40», г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, лит. Б, телефон: 437-40-75, 437-09-07, 437-46-18

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», ул. Школьная, д. 116, корп. 1, литер А, телефон: 244-46-56, 244-48-79, 244-48-74

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91», ул. Отважных, д. 8, телефон: 241-35-36, 241-35-43

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30», ул. Малая Зеленина д.6, телефон: 235-07-32, 235-35-89

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111», ул. Ольховая, д. 6, телефон: 348-99-85, 348-99-88

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51», пр. Космонавтов, д. 35, телефон: 241-28-60, 241-28-44, 573-99-11

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8», ул. Новоселов, д. 45, телефон: 409-71-78

ООО Центр семейной медицины «XXI век»

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122», г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20, телефон: 422-01-62, 423-09-08

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71», пр. Энгельса, д. 117, литер А, телефон: 246-73-01

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Углубленная диспансеризация после коронавируса в Санкт-Петербурге: кто и когда может пройти

Рассказываем, кому и когда следует пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса в Санкт-Петербурге и зачем она нужна (подробности)