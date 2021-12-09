Без QR-кодов к новогодним праздникам могут остаться порядка миллиона петербуржцев

В Петербурге хотят запретить выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости о том, что в Петербурге могут запретить выдавать QR-коды тем, кто переболел неофициально, взбудоражила народ. Проблема видна невооруженным взглядом: те, кто понадеялся на легкий способ получения заветного квадратика и дотянул до последнего, уже никаким способом не успеют это сделать до 27 числа, когда в городе заработает усиленный «антиковидный» режим. «Комсомолка» разбиралась, что происходит.

ГРОМОЗДКАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ СО СТАТИСТИКОЙ

По последним данным Смольного, всего с начала выдачи QR-кодов переболевшим «втихую» (то есть, с конца октября) в поликлиники за ними обратилось порядка 1 000 человек. При этом половина из них получила отказ. Основная же причина того, что администрация Петербурга вдруг пошла на попятную – проблемы со статистикой. Как нам пояснил источник, близкий к Смольному, эпидемиологические номера, по которым ведется учет заболевших, оказалось невозможно присваивать «задним числом». А раз так, не очень понятно, что вообще с «тихушниками» делать. Нужно ли их, например, направлять, на углубленную диспансеризацию? Когда им положено вакцинироваться? Ответов на эти и другие вопросы нет.

Чаще всего в выдаче QR-кодов задним числом отказывают из-за нехватки доказательств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Да и сама система, поясняют в поликлиниках, получилась слишком уж громоздкой и неудобной.

- К нам обращаются в среднем три-пять человек в день. В основном – работающие люди младше 40 лет. Чаще всего отказывают из-за нехватки документов – скажем, человек приносит только отрицательный тест или положительный, - на условиях анонимности рассказали «Комсомолке» в одном из городских медучреждений. – Кроме того, регулярно возникают проблемы со справками. Если справку выдала государственная клиника, вопросов нет. Если частная – приходится запрашивать у нее информацию, действительно ли такой человек к ним обращался, действительно ли ему был выдан положительный ПЦР-тест. Клиники на запросы отвечают неохотно. А если клиника еще и к тому же иностранная, то общение с ней вообще может растянуться на недели.

«ВОПРОС НА ОБСУЖДЕНИИ»

Бывает, уточняют в поликлинике, и такое, что люди приносят поддельные справки.

- Таких случаев немного – у нас за полтора месяца их набрались «единицы» - но они есть, - отметил собеседник «КП». – То есть, запрашиваем клинику, из клиники приходит отказ. Звоним человеку, он говорит «я разберусь» и больше у нас не появляется. Такие поддельные справки мы складываем в отдельную папку. Пока не решили, что с ними делать. Возможно, передадим в полицию.

Между тем эпидемия коронавируса в Петербурге, судя по всему, еще далека от развязки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, многие просто приносят тесты на антитела. Но антитела, даже если их много, не являются ни основанием для выдачи QR-кода, ни – по крайней мере, официально – противопоказанием к вакцинации.

Как бы то ни было, пока что окончательного решения, заморозить или не замораживать процедуру, не принято – оно находится на этапе трехстороннего обсуждения между Роспотребнадзором, комитетом по здравоохранению и оперативным штабом Петербурга. Точно так же, к слову, по данным наших источников, нет и понимания того, что делать с теми, кто свои QR-коды задним числом уже получил – отзывать их или оставлять все как есть. Скорее всего, обстановка на «ковидном» фронте прояснится в ближайшие дни – мы следим за ситуацией.

По подсчетам независимых аналитиков, в Петербурге неофициально переболело от 870 000 до 1 000 000 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов:

- Сколько людей в Петербурге переболело «неофициально», точно сказать невозможно. Но если сравнивать различные показатели – уровень смертности, официальные данные по заболеваемости с сайта СТОПКОРОНАФИРУС.РФ и количество выданных эпидемиологических номеров, то получается, что только начиная с июня 2021 года COVID-19 у нас было от 870 000 до 1 170 000 «скрытых» больных.

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