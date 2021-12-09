Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 12:15

Пункт назначения: На КАД бетонные сваи слетели с кузова грузовика и «убили» встречную фуру

Массовое ДТП из-за разлетевшихся бетонных балок произошло на внешнем и внутреннем кольцах КАД у Кудрово
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тягач растерял бетонные сваи на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Тягач растерял бетонные сваи на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Огромная пробка собралась на внешнем кольце КАД от Вантового моста до Кудрово. Именно здесь, за развязкой с Мурманским шоссе, дорога оказалась перекрыта разбросанными бетонными балками. Они свалились с прицепа грузовика и перекрыли часть трассы.

- Тягач раскидал бетонные сваи на внешнем кольце у Кудрово, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На внешней полосе свободной для проезда осталась лишь крайняя правая полоса. Но и это оказалось лишь частью проблемы. Как в популярном блокбастере «Пункт назначения» одна из балок вылетела с прицепа через разделительные ограждения и на встречном, внутреннем кольце подбила фуру, которая столкнулась с несколькими легковушками.

Пункт назначения по-петербургски. Фото: vk.com/spb_today

Пункт назначения по-петербургски. Фото: vk.com/spb_today

В итоге пробка образовалась и на этой стороне КАДа. Она тянется от съезда на Янино и ситуация здесь намного хуже - все стоит практически намертво, скорость движения не превышает пяти километров в час.

Сведения о пострадавших уточняются.

ДТППроисшествия: ДТП