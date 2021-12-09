Пункт назначения: На КАД бетонные сваи слетели с кузова грузовика и «убили» встречную фуру

Тягач растерял бетонные сваи на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Огромная пробка собралась на внешнем кольце КАД от Вантового моста до Кудрово. Именно здесь, за развязкой с Мурманским шоссе, дорога оказалась перекрыта разбросанными бетонными балками. Они свалились с прицепа грузовика и перекрыли часть трассы.

- Тягач раскидал бетонные сваи на внешнем кольце у Кудрово, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На внешней полосе свободной для проезда осталась лишь крайняя правая полоса. Но и это оказалось лишь частью проблемы. Как в популярном блокбастере «Пункт назначения» одна из балок вылетела с прицепа через разделительные ограждения и на встречном, внутреннем кольце подбила фуру, которая столкнулась с несколькими легковушками.

Пункт назначения по-петербургски. Фото: vk.com/spb_today

В итоге пробка образовалась и на этой стороне КАДа. Она тянется от съезда на Янино и ситуация здесь намного хуже - все стоит практически намертво, скорость движения не превышает пяти километров в час.

Сведения о пострадавших уточняются.