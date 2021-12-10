Долг памяти: В Невском районе восстановили стелу в честь героев завода «Трубосталь»

Под основанием в латунной гильзе таились списки 238 заводчан-героев. Фото: Сергей ПЕТРОВ.

Каждый район, каждая улица современного Петербурга - живая память о годах Великой Отечественной войны, днях блокады. В городе много мемориалов, знаковых мест и музеев, о которых знают и местные жители, и гости Северной столицы. А есть памятники не менее значимые, но скрытые от глаз горожан и тем более туристов, - мемориалы, расположенные на территории промышленных предприятий. Они нуждаются в особой защите и внимании, ведь Петербург активно развивает так называемый «серый пояс», застраивая бывшие промышленные территории в развитых районах жильем, коммерческими и общественными объектами.

Так сложилось, что больше всего заводских памятников находится в исторически промышленном Невском районе. И именно этот район Петербурга преображается быстрее всего - на него приходится четверть застроенных промышленных площадок Северной столицы.

- К сожалению, в процессе реконструкции заводские памятники не всегда удается сохранить. Некоторые постаменты, мемориалы и бюсты забыты, они находятся в плачевном состоянии и исчезают практически незаметно. Но есть и хорошие примеры, когда в процессе обустройства территории новую жизнь получает расположенный на ней памятник, - говорит историк, краевед, главный хранитель музея «Невская застава» Евгений Евдокимов.

Холдинг Setl Group нашел полуразрушенный монумент на месте будущей застройки и не остался безучастным. Фото: Сергей ПЕТРОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Один из таких примеров - восстановление памятника героям завода «Трубосталь». Монумент открыли на территории дореволюционного предприятия в 1975 году, в канун празднования 30-летия Победы. На гранитном постаменте возвышалась четырехгранная стела, облицованная белым мрамором. Под памятником в латунной гильзе заложены списки 238 рабочих и служащих завода, погибших в боях Великой Отечественной войны. Когда предприятие прекратило работу, забыли и о памятнике. Обнаружили полуразрушенный монумент на улице Бабушкина во время строительства жилого квартала. Застройщик - холдинг Setl Group - решил восстановить его.

- До наших дней памятник дошел в плачевном состоянии: заброшенный, часть мрамора сколота, медные барельефы в удручающем виде, - говорит исполнительный директор холдинга Setl Group Игорь Влащенко.

Застройщик привлек для обследования памятника и поиска гильзы профессионалов из отряда спецпоиска «Крылья Родины». Стелу бережно демонтировали, а гильзу со списками погибших рабочих достали из земли. Место для хранения мемориала на время реставрации помогли найти представители общественного движения «Волонтеры Победы».

- Уважение к истории - это прежде всего уважение к самому себе. Сохраняя памятники, мы сохраняем историю нашего района, города и предприятия, которого сейчас уже нет, но которое играло важную роль в развитии страны. Это память многих семей нашего города. Хотелось бы больше подобных инициатив, - добавил Евгений Евдокимов.

Гильза со списком 238 рабочих и служащих завода, погибших во время Великой Отечественной войны, вновь заложена под обновленный постамент. Фото: Сергей ПЕТРОВ.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Восстановительные работы длились несколько месяцев. В декабре 2021 года, когда жилой квартал «Стрижи на Невском» был завершен, памятник вернулся на место. Причем именно таким, каким его задумывал автор - ленинградский скульптор Олег Кузнецов.

- Пришлось потрудиться и заменить некоторые фрагменты композиции. Так как сама стела была в плохом состоянии, решили использовать новый камень. А медные рельефы восстановили: они были выполнены в технике выколотка, или дифовка, которая применялась для создания скульптурных композиций из листового металла и которая сегодня применяется редко, - рассказал доцент кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры, скульптор Артем Рычков. - Сам по себе памятник имеет несложное композиционное решение, типичное для воинских монументов 1960-1980-х годов, но он представляет культурную и историческую ценность, его сохранение очень важно для будущих поколений.

В декабре обновленный мемориал вернули на прежнее место. Фото: Сергей ПЕТРОВ.

Мастера позаботились и о долговечности монумента. Для защиты от дождя и ветра его покрыли антикоррозийными составами и специальным защитным лаком. А чтобы рельефы не помялись, пустоты внутри заполнили полиэфирной смолой.

- Совсем скоро квартал оживет, здесь поселятся молодые семьи с детьми. Setl Group уже построила детский садик, который мы готовим к открытию. Территория Невского района, особенно левого берега, такова, что здесь очень много исторических мест, которые хранят память о важных событиях войны и погибших в боях героях. Радует, когда такие места становятся доступны горожанам, - говорит заместитель главы администрации Невского района Надия Спиридонова.