Сбер понижает ставку по ипотеке для своих сотрудников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбер запускает программу льготной ипотеки для своих сотрудников. Благодаря этой инициативе участники команды смогут рассчитывать на субсидию в четыре процента от рыночной ставки банка. Новая льгота войдет в социальный пакет, гарантированный сотрудникам.

- Мы надеемся, что для участников нашей команды субсидия станет отличным стимулом и хорошим подспорьем в решении жилищного вопроса, - отмечают представители Сбера, - Также этот проект сможет повысить наш престиж, как работодателя.

Представители банка добавляют, что их команда - это лицо бренда. Поэтому сотрудники Сбера должны иметь расширенный доступ к различным продуктам и сервисам компании.