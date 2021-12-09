Дело – труба: Что может спасти петербургские теплосети от постоянных аварий

Вечером 8 декабря на перекрестке улицы Есенина с проспектом Луначарского произошел очередной прорыв трубы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«УЛИЦУ ЗАВОЛОКЛО ДЫМОМ»

Вечером 8 декабря на перекрестке улицы Есенина с проспектом Луначарского произошел очередной прорыв трубы. Из-за огромной лужи кипятка жители одного из домов несколько часов не могли попасть в свои квартиры и грелись в специально пригнанном автобусе. Пострадал один человек – водитель троллейбуса, который был на перекрестке в момент аварии. Помогая пассажирам с эвакуацией, мужчина получил серьезные ожоги.

- Я вышел на балкон около шести вечера и сначала мне показалось, будто улицу заволокло дымом. Вокруг стояло много людей, которые снимали на телефоны. Приглядевшись, я заметил отблеск воды и понял, что это пар от лопнувшей трубы, - рассказал «КП» житель одного из ближайших домов Леонид. - Самое интересное, что владельцы припаркованных рядом машин не знали, что им делать. Они хотели броситься на спасение своих авто, но не могли к ним подступиться. В итоге одна из женщин, простояв полчаса, добежала до своей машины и отогнала ее прямо по кипятку.

Трубы зимой в Петербурге рвутся регулярно. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Леонида, тепло в его доме из-за происшествия не отключали, а бригада, приехавшая на устранять последствия аварии справилась за несколько часов.

На следующий день 9 декабря аналогичная авария произошла в Кировском районе Петербурга. На этот раз обошлось без пострадавших. А вообще, трубы зимой в Петербурге рвутся регулярно – как рассказали в комитете по энергетике, только за первую неделю декабря произошло около 120 нарушений на теплосетях.

ТРЕТЬ КОММУНИКАЦИЙ ИЗНОШЕНА

«Сезон фонтанов» на теплосетях в Петербурге начинается аккурат тогда, когда сезон фонтанов закрывается в Петергофе. Как пояснили в Комитете по энергетике, в коммунальных авариях в первую очередь виноваты не столько морозы, сколько колебания температур, особенно в районе нулевой отметки.

Однако не последнюю роль играют изношенные коммуникации. Из 9 666 километров труб 28 процентов, то есть около 3 000 километров, израсходовали двадцатипятилетний срок эксплуатации. У города пока что не хватает ресурсов, чтобы решить эту проблему.

- Для поддержания сетей в надлежащем состоянии требуется перекладывать порядка 350-400 км труб в год, - отмечают в Комитете по энергетике. - Но весь этот объем сетей реконструировать одновременно невозможно. Не хватит ни материальных, ни физических ресурсов. Более того, для этого нужно будет перекопать практически весь город.

В качестве решение проблемы Комитет по энергетике предлагает использовать новые трубы со сроком эксплуатации до 50 лет. Однако, пока что они только разрабатываются.

ПРИВАТИЗАЦИЯ – ЗЛО ИЛИ БЛАГО?

На заседании ЗакСа 1 декабря депутаты проголосовали в первом чтении за внесение государственного унитарного предприятия «ТЭК СПб» в список объектов приватизации на 2021 год. После окончательного принятия инициативы, организация, которой принадлежит около половины всех теплостей в городе, получит статус акционерного общества, а затем перейдет в руки инвестора. Главный вопрос – подорожает ли после этого отопление?

- Приватизация предприятия не приведет к росту платежей за теплоснабжение, - заверяет представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.- Несмотря на приватизацию, компания останется под контролем Смольного. Мы не бросим предприятие на произвол судьбы. Это не та история, когда город избавляется от непрофильных активов.

Второй вопрос – поможет ли приватизация решить проблему прорывов?

- Цель приватизации в том числе в том, чтобы найти инвестора, который вложится в ремонт. На это нужно 150-200 миллиардов рублей, таких денег у города нет, а эксплуатировать коммуникации без дальнейшей модернизации уже невозможно, - рассказал «КП» депутат Алексей Цивилев. - Сейчас у нас ставят заплатки, а не меняют трубы, поэтому аварии происходят постоянно.

Темпы модернизации теплосетей. Фото: Степан СТЕПАНОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владислав ВОРОНКОВ, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Санкт-Петербурге: Решить проблему помогут локальные котельные

- Снизить число аварий на теплосетях можно с помощью отказа от больших котельных в пользу локальных, которых обогревают только один квартал. По этому пути около десяти лет назад пошла Петроградская сторона, после чего количество коммунальных аварий здесь заметно снизилось. Также можно усовершенствовать интерактивную онлайн-карту, которой уже пользуются коммунальщики. Это поможет быстрее устранять последствия аварий. Еще нужно усилить ответственность коммунальщиков за некачественный ремонт. Если трубу починили, а ее вскоре опять прорвало, за это надо строго спрашивать.