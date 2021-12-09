«Такой же символ праздника, как мандарины»: Экс-депутат из Ленобласти попросил разрешения продавать алкоголь в новогоднюю ночь без ограничений

Речь идет не обо всем алкоголе, а только о шампанском и прочих "легких" напитках. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России озаботились несчастливой судьбой тех, кто не успевает запастись алкоголем накануне Нового года и Рождества – ради них крепкие напитки могут разрешить продавать без ограничений по времени. Правда, могут и не разрешить – пока что это только инициатива, выдвинутая первым заместителем председателя Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова.

Во-первых, сразу немного снизим ваш градус ожиданий: речь идет лишь о двух ночах в году – с 31 на 1 и с 6 на 7 января – и только о легком алкоголе. То есть, о шампанском, игристых винах и всем таком прочем.

- У нас давно уже в стране сложилась такая традиция, что шампанское является таким же символом Нового года, как елка, мандарины и салат оливье, - рассказал «Комсомолке» сам Владимир Петров. – И кажется не очень справедливым, если те люди, которые перед праздниками много времени проводят на работе или трудятся на предприятиях с особым режимом, окажутся этого символа лишены.

Медики к такой идее отнеслись без восторга. Новогодняя пора для них - самое "горячее" время. Фото: Артем КИЛЬКИН

Привел Владимир Петров и другой пример: вот пришли к вам гости, все выпили, а на часах уже заполночь – и что? За добавкой не побежишь, если заранее не затарился – все, праздник испорчен.

- Безусловно, ограничение продажи алкоголя способствует тому, что люди меньше злоупотребляют, - констатирует Владимир Петров. – Однако мне кажется, что в любом правиле должны быть исключения. Я думаю, что если дать людям возможность приобрести пару бутылок шампанского после 22:00 два раза в год, это не станет каким-то катализатором всплеска алкогольной зависимости и бытового насилия.

Правда вот, специалисты к этой инициативе отнеслись не очень тепло. В частности, по словам руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Алексея Лодягина, слабоалкогольные газированные напитки опасны ничуть не менее, а то и более крепких – как минимум потому, что из-за «веселых газиков» алкоголь быстрее всасывается в кровь.

- До 2020 года всех горожан с алкогольным отравлением везли к нам, - пояснил Лодягин в беседе с корреспондентом «КП-Петербург». – И в пиковые дни – примерно с 30 декабря по 1 января – наше отделение могло принимать по 200 пациентов ежесуточно, причем в самых разных состояниях: от простого отравления этанолом до тяжелой алкогольной комы. И часть из них действительно не пили ничего, кроме шампанского и игристых вин. Поэтому мое мнение, как специалиста, таково: запреты придумали не просто так. Если есть ограничения и нет вседозволенности, это людей как-то приводит в чувство. И если разрешить людям бесконтрольно покупать алкоголь – ни к чему хорошему это не приведет.

Как бы то ни было, в этом году продвинуть инициативу вряд ли получится. Пока что Владимир Петров лишь написал письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Если в минпромторге отреагируют положительно – дело будет за подготовкой законопроекта и представлением его Госдуме.