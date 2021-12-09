Никакого волшебства, или куда исчезла «Платформа девять и три четверти» с Ладожского вокзала

Волшебную платформу с совой и тележкой чемоданов создали по инициативе таинственной творческой группы. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Платформа 9 ¾ из вселенной «Гарри Поттера» исчезла с Ладожского вокзала в Петербурге. Магический портал был открыт дольше двух недель. А в минувший понедельник, видимо, отбыл поезд в Хогвартс - школу чародейства и волшебства. Кто не успел - тот опоздал.

Будет ли у нас новая возможность отправиться с чемоданами навстречу приключениям? Железнодорожники (на сей раз вполне реальные) отвечают: «все возможно».

- Это была временная инсталляция. Но чудеса случаются, - многозначительно ответили «КП-Петербург« в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги. - Мы были приятно удивлены положительным откликом аудитории, будем держать это в уме.

Как оказалось, волшебную платформу с совой и тележкой чемоданов создали на Ладожском вокзале в Петербурге по инициативе таинственной творческой группы. Имена магов не раскрывают. Не удивимся, если за этой историей стоит Минерва Макгонагалл.

Многие горожане успели сделать фото с арт-объектом. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Единственное, что известно, - платформа была нужна для профессиональной фотосессии, части художественного проекта. В РЖД просто пошли навстречу, понимая, что это порадует пассажиров.