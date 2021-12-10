В Северной столице прошла премьера спектакля «Письмо из Петербурга», где зритель становится актером

В апарт-отеле ARTSTUDIO Moskovsky прошла премьера спектакля «Письмо из Петербурга». Фото предоставлено RBI.

Можете представить театр, в котором живут? Недавно такой появился в Петербурге. И расположился он в новом апарт-отеле Группы RBI ARTSTUDIO Moskovsky. Не так давно там прошла премьера интерактивного спектакля «Письмо из Петербурга».

СЛУШАЙТЕ

Сначала несколько слов о том, что из себя представляет интерактивный аудиоспектакль. Создатели постановки выбрали четырнадцать персонажей - реальных творческих личностей, живших в Санкт-Петербурге в начале XX века. Найдены и отобраны письма, написанные ими друзьям, родным, коллегам. Эти письма, рассказывающие о жизни, событиях, чувствах, - небольшие художественные произведения, погружающие в эпоху, приоткрывающие завесу времени и позволяющие лучше понять героев. Для создания постановки артисты театра сделали аудиозапись текстов писем.

Так как же происходит действие спектакля? Каждый из 357 апартаментов отеля посвящен какому-то герою. Например, номер 921 - Владимиру Маяковскому, 917 - Александру Блоку, 926 - Дмитрию Шостаковичу. Апартамент является своеобразной «шкатулкой с письмами». В разных местах - на столе, на двери, на зеркале - можно обнаружить QR-коды, порядка десяти. Каждый код дает ссылку на аудиозапись письма. Получается целый квест, пройдя который, постоялец узнает много интересного и лучше знакомится с героем.

Письма тематически привязаны к разным объектам в номере. На письменном столе, например, можно обнаружить письмо о творческом процессе, на прикроватной тумбочке - письмо о мечтах и надеждах, у сейфа - что-то связанное с деньгами, а в шкафу, возможно, какая-то тайна.

- В каждом уважающем себя отеле вы непременно найдете бумагу для письма. Это удивительно, ведь кажется, потребность в ней давно отпала. Мы перестали писать друг другу письма в их традиционном понимании. Но все же отели упорно продолжают оставлять в номерах бумагу для письма. Видимо, что-то есть в этом ритуале, что сильнее времени и модернизации. Какая-то тонкая нить, как выведенная от руки линия букв, связывает нас с этой, слишком человеческой потребностью в коммуникации. И мы решили оживить этот ритуал, почерпнуть вдохновение в письмах творцов начала ХХ века и дать возможность людям XXI века оставить свое слово на бумаге, - рассказывает режиссер Семен Александровский, основатель Pop-up театра, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска».

Во всех номерах ARTSTUDIO Moskovsky есть письменный стол, качественная бумага и конверты. Фото предоставлено RBI.

Действительно, слушаешь эти письма из прошлого, написанные хорошим слогом, и ощущаешь вдохновение сам. Реализовать это желание можно тотчас же, так как в каждом апартаменте есть письменный стол, качественная бумага и конверты. В холле отеля висит отреставрированный советский почтовый ящик. Отправку писем адресатам обеспечивают сотрудники отеля. Конечно же, корреспондент «КП» не мог упустить такую возможность и написал письмо родителям. Теперь с интересом ждет их реакции.

СМОТРИТЕ

Творческая составляющая - одна из главных отличительных черт Группы RBI, ведь без нее компания не могла бы выполнять принятую на себя миссию: «мы преобразуем среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее». Вот и спектакль «Письмо из Петербурга» продолжает традицию Группы - внедрять в каждый свой проект элемент искусства. Так, в первом отеле сети ARTSTUDIO на Невском проспекте второй год успешно идет иммерсивный спектакль «Фаза зеркала», режиссером которого тоже выступил Семен Александровский. В третьем отеле сети - ARTSTUDIO M103 на Московском проспекте - планируется создать территорию Public Art, где будут проводить лекции, питчи и другие мероприятия, посвященные культуре и искусству.

Режиссер Семён Александровский рассказал об идее интерактивного аудио-спектакля «Письмо из Петербурга». Фото предоставлено RBI. . .

Превращение отеля в арт-площадку - популярный сегодня тренд в гостиничном бизнесе, и RBI активно развивает и внедряет его в своих девелоперских проектах.

- Арт-составляющая - уникальная особенность наших отелей, - объясняет президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. - Человек попадает в отель и видит реальные произведения искусства, картины и скульптуры из «Эрарты», как в ARTSTUDIO Nevsky, или постеры дизайнера с мировым именем Петра Банкова, которые были выполнены специально для ARTSTUDIO Moskovsky. Наши гости могут стать участниками иммерсивного шоу или, заселившись в номер, с помощью своего смартфона пройти целый квест по миру великих деятелей прошлого. Это очень интересное и многогранное направление, огромное поле для творчества для нас как девелоперов и для наших партнеров.

При этом девелопер не забывает и о высоких стандартах гостиничного сервиса. Так, отель ARTSTUDIO Moskovsky недавно признали лучшим апарт-отелем России на престижном профессиональном конкурсе Arendator Awards 2021.

- Уровень сервиса - это самое важное, это то, что остается в памяти клиента надолго, - уверена Карина Шальнова, директор RBI PM, управляющей компании, которая занимается обслуживанием отелей RBI и работой с инвесторами. - «Путь гостя» мы продумываем еще на этапе проектирования отеля и много внимания уделяем эргономике помещений. Например, если человек лежит на кровати, он не должен лишний раз вставать, чтобы включить свет и почитать книгу. Или в отеле, где будут находиться дети, все должно быть безопасно: углы закругленные, мебель надежно прикручена. После строительства начинается второй этап - подготовка к открытию: команда запуска на несколько дней заезжает в отель и живет в номерах полные сутки, а по итогам составляет отчет о недостатках, которые мы устраняем, чтобы к моменту появления настоящих гостей все было безупречно.

В холле отеля находится настоящий советский почтовый ящик, куда гость может опустить письмо, а сотрудники отеля обеспечат его отправку. Фото предоставлено RBI.

УЧАСТВУЙТЕ

Новый театрализованный проект создан специально для гостей ARTSTUDIO Moskovsky: чтобы стать его участником, достаточно остановиться в одном из апартаментов отеля. Затем, заселившись в номер, найти все ссылки, послушать записи писем великих людей и почерпнуть вдохновение. И главное - не забыть продолжить традицию, написать собственное письмо из Петербурга и опустить его в почтовый ящик в лобби ARTSTUDIO Moskovsky.