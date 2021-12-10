Биржевой мост частично откроют для движения еще до окончания ремонта

Биржевой мост откроют уже осенью 2022 года, но только частично. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Биржевой мост будет открыт для автомобильного движения еще до окончания капитального ремонта. Не полностью, конечно, а частично. Но даже это поможет облегчить дорожную ситуация в Василеостровским и Петроградском районах, сложившуюся после закрытия моста.

- Осенью 2022 Биржевой мост начнет частично функционировать: возобновился навигация на этом участке, вновь будет организовано автомобильное движение. Это важно, потому что его закрытие создало большую нагрузку на дороги и мосты вокруг, - заявил во время пресс-конференции на тему ремонта дорог замглавы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Богданов.

Но и после этого водителям придется терпеть неудобства. Примерно полгода проезд по переправе останется ограниченным, а полный ввод моста в эксплуатацию запланирован на весну 2023 года.

Напомним, что по первоначальным планам, мост хотели закрыть 1 октября 2021 года, открыв в мае 2022-го. Потом сроки сместились - закрыли переправу 9 октября, а открыть движение пообещали в ноябре 2022-го.