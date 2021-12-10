Опасного бойца ММА ищут в Петербурге после дерзкого побега из отдела полиции

Бойца ММА Бунеда Тухтаева ищут в Петербурге за нападение на полицейских. Фото: СОЦСЕТИ

Личный состав полиции Петербурга и Ленобласти ориентирован на поиски бойца ММА (бои без правил) Бунеда Тухтаева, который сначала оказал сопротивление при задержании оперативниками центра по борьбе с экстремизмом, а потом умудрился сбежать из отдела полиции.

- Полиция проводит розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию мужчины, подозреваемого в совершении преступлений предусмотренных статьями 327 и 318 УК РФ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 28-летнего гражданина Узбекистана задержали 8 декабря по подозрению в обороте поддельных документов. Предварительно, речь идет о миграционном удостоверении. Именно в момент задержания сотрудниками центра «Э» Тухтаев устроил драку, избив одного из полицейских. Тем не менее, его удалось скрутить и доставить в отделение. Но следующим утром он исчез. Как именно – выяснят в ходе проверки.

А пока бойца ищут. В ориентировке говорится, что мужчина опасен и может применить силу при задержании.

Учитывая все «геройства», мигранту грозит срок до десяти лет за нападение на полицейских, плюс наказание за подделку документов.

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