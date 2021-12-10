Нужен ли QR-код при заселении в гостиницу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впереди новогодние праздники, зимние каникулы. В это время большое количество людей отправляются в Северную столицу, чтобы насладиться архитектурой, музеями, театрами или просто погулять по красивому, наряженному городу. Остается вопрос, куда заселиться и сложно ли это в условиях пандемии коронавируса. Рассказываем, нужен ли QR-код в гостиницах Санкт-Петербурга, какие правила действуют и до какого числа.

QR-КОД И ПЦР-ТЕСТ

Строгие меры в Санкт-Петербурге начали действовать с 30 октября 2021 года. С этого же числа при заселении в гостиницу, пансионат, дом отдыха, санаторий, отель или хостел в Санкт-Петербурге посетителю обязательно потребуется предъявить документ для "пропуска". Это может быть QR-код о наличии вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. В этом случае постоялец может предъявить код лишь один раз и спокойно прибывать в гостинице все время своего путешествия.

Также допускается заселение и при наличии ПЦР-теста. При этом не важно, если у человека медицинский отвод от вакцинации или нет. При заселении надо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до заселения. После новый тест надо будет предъявлять каждые два дня на протяжении всего пребывания.

Важно, что для детей также потребуется ПЦР-тест по аналогии со взрослыми.

Пока что такие меры установлены до 31 января 2022 года. Однако они могут быть продлены.

ПИТАНИЕ

В Петербурге временно действует запрет на работу ресторанов, кафе и баров с 23 часов вечера до 6 часов утра. Однако гостиницы, отели и хостелы могут работать и в ночное время, но при условии, что находиться там будут лишь постояльцы заведений. Доступ посторонних людей запрещен.

Кроме того, с 27 декабря в Петербурге ступают в силу QR-коды в местах общепита. Поэтому туристы, у которых есть только ПЦР-тест, могут спокойно завтракать, обедать и ужинать в гостинице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введут ли ограничения на новогодние праздники 2021/2022 в Санкт-Петербурге

Длинные выходные уже не за горами и горожане беспокоятся, введут ли ограничения на новогодние праздники 2021/2022 в Санкт-Петербурге. Рассказываем, что известно (подробности)

Где можно с ПЦР-тестом в Санкт-Петербурге: В какие места пустят без QR-кода

Почти повсеместно в Северной столице вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Но не все еще успели привиться. Рассказываем, где можно с ПЦР-тестом в Санкт-Петербурге (подробности)

Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 27 декабря 2021 года: Куда пустят без сертификата о вакцинации

Система пропусков полностью войдет в жизнь горожан в конце месяца. Рассказываем, где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 27 декабря 2021 года (подробности)

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года: Что и как будет работать

Губернатор Александр Беглов продлил ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года (подробности)