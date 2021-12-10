Старость - в радость:Почему все больше пенсионеров переезжает в пансионаты

Постояльцам обеспечивают профессиональный уход и интересный досуг. Фото предоставлено пансионатом «Котлин».

Веселые дедушки, играющие в шахматы, и бабушки, обсуждающие новый выпуск телешоу, - такие ассоциации возникают у многих при упоминании домов престарелых. В России эта сфера только развивается, хотя спрос уже опережает предложение. И вовсе не потому, что дети бросают пожилых родителей. Наоборот, если вы искренне любите человека, то доверите его благополучие профессионалам. Ведь без особых навыков и специального образования сложно качественно следить за состоянием здоровья пенсионера. И даже если мама или папа живут с семьей, то вовремя заподозрить неладное и оказать квалифицированную помощь может быть некому.

Государство пока не может создать достаточное количество учреждений для пожилых людей, поэтому на помощь приходят частники. Например, пансионат для пожилых людей «Котлин» в Кронштадте.

К услугам пожилых гостей здесь специальное диетическое питание, вежливый персонал и просторные комнаты, интерьеры которых далеки от больничных палат. Постояльцы гуляют на охраняемой зеленой территории, наслаждаются морским воздухом, занимаются хобби, отмечают праздники, проводят концерты и заводят новых друзей. Программы реабилитации в пансионате заслуживают отдельного упоминания: специалисты помогают восстановиться после ковида, перелома или других проблем со здоровьем.

Фото предоставлено пансионатом «Котлин».

Приехать сюда можно и в отпуск на 15 дней. Например, если семья собралась в путешествие, а пожилой человек остается дома. Вместо одиноких вечеров бабушки или дедушки могут отдохнуть на свежем воздухе - и не факт, что захотят возвращаться в город!

КОНКРЕТНО

Пансионат для пожилых людей «Котлин»

Кронштадт, Южная Кронштадтская дорога, 12, корп. 3

8 (812) 449-05-06

www.pansionat-kotlin.ru