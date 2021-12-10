Плюсы и минусы обновленной станции метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге

На ремонт ушло 11 месяцев и более 300 млн рублей. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В пятницу, 10 декабря 2021 года, пассажиры петербургской подземки, наконец, смогли воспользоваться «Маяковской», которая была на ремонте долгих 11 месяцев. Корреспондент «Комсомолки» отравился на обновленную станцию, чтобы пообщаться с горожанами и работниками метрополитена и выявить плюсы и минусы обновленной станции.

В подземке стало намного светлее. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Если раньше попасть на станцию и покинуть ее можно было как с Невского, так и с Марата, то после ремонта войти на «Маяковскую» можно только с главной улицы города. Выход - на улицу Марата. Несомненно, это плюс, так как потоки пассажиров разделены и не будет столпотворения.

Открываем стеклянную дверь вестибюля. Первое, что бросается в глаза - освещение.

- Я помню станцию с тех пор, как она открылась. И, знаете, так хорошо она никогда не выглядела! Так светло стало, - поделился с нами впечатлениями один из пассажиров, пенсионер Александр Иванович.

Войти на «Маяковскую» можно только с главной улицы города. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Действительно, на станции стало намного светлее, в том числе из-за замены мрамора. Раньше внутреннее убранство вестибюля украшал газганский мрамор, теперь его заменили на саянский.

- Газганского мрамора сейчас в Петербурге на найти. Поэтому решили использовать саянский. Несмотря на это, новое освещение создает такой оптический эффект, что пассажиры не замечают того, что облицовка стала темнее, - рассказали «КП» в Петербурге» работники подземки. - Напротив, вестибюль внутри начал казаться гораздо ярче.

УМНЫЕ ТУРНИКЕТЫ И ЗАДУМЧИВАЯ АВТОМАТИКА

Турникеты здесь оснащены считывателем банковских карт. Такие же установлены на Владимирской. В первый день работы «Маяковской» сложностей с оплатой входа не возникло. А вот автоматические двери на выходе, как жаловались некоторые горожане, срабатывают пока не сразу.

- Захочет - выпустит, а не захочет - придется выходить через другую, - вздохнул молодой человек, пытавшийся выйти на улицу.

Будто новая станция метро! Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Но, пожалуй, самое интересное в новой станции - это новые балюстрады эскалаторов, выполненные из блестящего металла. Такое ощущение, что спускаешься на абсолютно новую станцию. Пока без навязчивой рекламы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Для возведения вестибюля станции метро «Маяковская» пришлось разбирать дом на углу Невского проспекта и улицы Марата. После того, как станцию построили, здание пришлось воссоздавать заново. В нашем городе реализовали три таких проекта, кроме «Маяковской» аналогичным образом строили вестибюли станций «Гостиный Двор» и «Адмиралтейская». Технологий, которые позволяют встраивать входы в подземку прямиком в здание, на разбирая его, до сих пор нет.

Фигуру поэта реставраторам пришлось серьезно восстанавливать. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Во время Перестройки кто-то украл металлические буквы. Лишних денег не было и для восстановления надписи использовали обычную фанеру! Только сейчас буквы вновь стали металлическими. Что еще интересно, отметили сотрудники подземки, памятник всегда был популярным местом встреч. И за многими пассажирами, ожидавшими там своих компаньонов, замечали дурную привычку - пинать постамент и ботинки поэта. За полвека появились такие вмятины, что реставраторам пришлось повозиться.