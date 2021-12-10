Зарплата футболистов ФК «Зенит»: сколько получают игроки команды из Санкт-Петербурга

Зарплаты футболистов исчисляются в миллионах. Фото: vk.com/zenit

Вопрос, сколько зарабатывают российские футболисты, всегда интересует не меньше, чем гонорары звезд. Кто-то считает, что игроки незаслуженно получают космические деньги, другие оправдывают спортсменов, мол, они и так всю жизнь проводят на поле. Один из топовых клубов страны «Зенит», где играют звездные футболисты, также волнует болельщиков. Команда на хорошем счету в рейтинге, например, они пять раз становились чемпионами в первенстве России. Конечно, популярность клуба сказалась и на зарплатах самих футболистов.

«Комсомолка» рассказывает, сколько все-таки зарабатывают игроки ФК «Зенита» и в какую сумму их оценивают на международном рынке.

МАЛКОМ - 6,6 МЛН.ЕВРО ИЛИ 550 МЛН. РУБЛЕЙ

Легионера из Бразилии «Зенит» купил в 2019 году. Сумму перехода Малкома не раскрывают, но еще год назад, по данным сайта «Трансфермаркт», рыночная цена (стоимость игрока на международном рынке – прим. ред) 24-летнего форварда составляла 22 миллиона евро. Согласно свежей информации, за декабрь 2021 года, эта цифра не изменилась.

А вот зарплата у Малкома ниже своей рыночной стоимости – 6,6 миллионов евро в год, в рублях цифра внушительнее – 550 миллионов. В данный момент бразильский нападающий зарабатывает больше всех игроков «Зенита». К слову, контракт с клубом у легионера подписан до 2024 года.

Бразилец является самым дорогим игроком "Зенита". Фото: instagram.com/malcomoliveira_97

ДЕЯН ЛОВРЕН - 6,1 МЛН.ЕВРО ИЛИ 508, 6 МЛН. РУБЛЕЙ

Еще одна звезда сине-бело-голубых - 32-летний футболист из Хорватии. Защитник Деян Ловрен перешел в «Зенит» в 2020 году, клуб заключил контракт с ним на три года. Сегодня рыночная цена футболиста составляет 10 миллионов евро и пока он является вторым в рейтинге самых дорогих игроков петербургского клуба.

По договору годовая зарплата Ловрена в 2021 году составляла 6,1 млн. евро.

Кстати, мы указываем только зарплату футболистов. Кроме этих денег спортсменам выплачивают призовые после каждой игры. Но эти цифры остаются в секрете.

АРТЕМ ДЗЮБА - 3,4 МЛН.ЕВРО ИЛИ 283,3 МЛН. РУБЛЕЙ

Что касается россиян, которые защищают цвета клуба, то в первой строчке идет небезызвестный Артем Дзюба. Без всяких сомнений, бывший капитан сборной России отрабатывает свою высокую зарплату и игрой, и влиянием на все коммерческие составляющие жизни «Зенита».

На сегодняшний день на мировом рынке футболиста оценивают в 10 миллионов евро. На пике карьеры, в 2018 году, Дзюбу оценивали в 16 миллионов евро.

В 2021 голу у нападающего зарплата чуть ниже, чем у иностранцев – всего 3,4 миллионов евро.

Артем Дзюба оправдывает свою зарплату. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

СЕРДАР АЗМУН - 2,5 МЛН.ЕВРО

Следующим в рейтинге идет Сердар Азмун, чья зарплата немного уступает гонорару Дзюбы - 2,5 миллионов евро в год или 208,3 миллионов рублей.

При этом рыночная стоимость, по данным «Трансфермаркт», превышает зарплату в десять раз. Центрального нападающего оценивают в 25 миллионов евро.

Чуть скромнее заработки у Ярослава Ракицкого (2,3 миллионов евро), а младший брат Александра Кержакова - вратарь Михаил Кержаков - в год получает 1 миллион евро.