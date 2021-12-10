Жаркое заседание: член партии «Яблоко» разделся догола перед коллегами во время онлайн-конференции в Zoom

Конференция "Яблока" неожиданно прервалась появлением голого мужчины. Фото: кадр с видео: youtube.com/Филипп Погорелов

Забавным инцидентом ознаменовалось видео-заседание бюро партии «Яблоко», на котором шла речь об исключении из рядов партии петербургского муниципального депутата Филиппа Погорелова. Но повестка дня внезапно отошла на второй план, когда глава Глава свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин решил пойти в ванную, забыв отключить камеру. В итоге он предстал перед участниками конференции в zoom полностью голым.

- Бюро «Яблока» исключало из партии активиста Погорелова. Заседание проходило в Zoom. В разгар разбирательств член бюро из Екатеринбурга пошел в душ и показал коллегам свои гениталии. Какой-то оживший фельетон, - написала в соцсетях бывшая петербургская журналистка и активистка Александра Гармажапова.

Глава свердловского отделения пошел в душ, забыв отключить камеру. Фото: кадр с видео: youtube.com/Филипп Погорелов

Впрочем, остальные члены бюро голого коллегу не заметили, либо сделали вид, что ничего не было. Самого Погорелова из партии в итоге исключили. Причиной была названа «травля» одного из сопартийцев. Предположительно, бывшего преподавателя педагогического вуза и экс-депутата ЗакСа Кобринского, которого студентки обвиняли в сексуальных домогательствах. Позднее часть обвинений суд опроверг.

Тем не менее, публикация, вышедшая в одном из изданий, вызвала конфликт в петербургском отделении «Яблока». Погорелова обвинили в травле коллеги по партии, создании «обстановки нетерпимости и вражды » и исключили из нее.

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