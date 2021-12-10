Ремонт дорог, мостов и набережных в Петербурге: что сделано и что изменится в 2022 году

В 2022 году на ремонт дорог в Петербурге выделят 9 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

За 2021 год в Петербурге отремонтировали 176 километров дорог. Это больше, чем в прошлые годы: 144 километра было в 2020-м, 120 - в 2019-м. Пожалуй, самые масштабные работы провели на Пискаревском проспекте и проспекте Обуховской обороны. Последний перекрывали для ремонта полностью (все 10 километров), несмотря на высокую востребованность. Зато теперь ремонтировать проспект не придется еще долго.

Но еще более глобальные планы есть на следующий год. Как изменятся дороги и улицы Петербурга и сколько на это потратят денег - рассказали в Дирекции транспортного строительства.

Асфальт на Литейном мосту в 2021 году укладывали по особой технологии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ДОРОГИ ВЛОЖИЛИ МИЛЛИАРДЫ

Ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» завершили даже досрочно. Он затронул 41 адрес. Самый социально значимый из них - Ленинградская улица в поселке Песочный. Здесь расположены два крупных онкологических центра. Самый известный адрес - Литейный проспект. Самый традиционно загруженный машинами - проспект Обуховской обороны.

- Год был значимый, колоссальный. Но не с точки зрения выделенных средств и объемов работ. Самое большое событие в том, что Петербург как регион в этом году впервые участвовал в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги», - отметил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Богданов. - Федеральные власти выделили дополнительно 1 миллиард рублей. Петербург софинансировал больше 3 миллиардов.

Именно на эти деньги провели ремонт проспекта Энгельса, Полюстровского и Пискаревского проспектов, Пулковского и Волхонского шоссе.

Всего же на ремонт дорог ушли 6 миллиардов рублей. 4,1 из них - региональный бюджет. Среди приведенных в порядок: Песочная набережная, улицы Профессора Попова, Бармалеева, Арсенальная, 2-й Муринский проспект, набережная Черной речки.

АСФАЛЬТ ЗАМЕНИЛИ ЭКОСМЕСЬЮ

Новые технологии тестируют на некоторых участках. Так, на семи дорогах использовали экспериментальную асфальто-бетонную смесь Superpave. Она более устойчива к сильным нагрузкам и климату Петербурга. А на одной из улиц - экологичная смесь из вторичных материалов. Сейчас на уровне всей страны происходит переосмысление прежних стандартов.

- Проверяя качество готовых покрытий, мы проводим работу над ошибками. Смотрим, какой материал лучше себя ведет, - поясняет начальник лаборатории Дирекции транспортного строительства Андрей Демин. - Все ГОСТы, которые касаются дорожной сети, будут ликвидированы 2023 году. Им на смену придут новые. Они будут учитывать современные технологии.

Кроме инновационных смесей, используют и, например, виброзащитные маты. Они смягчают действие трамвайных линий: становится меньше шума, дорожное покрытие лучше защищено от вибраций. За прошедший год отремонтировали 14 километров трамвайных путей. В частности, на Большом Сампсониевском и Светлановском проспектах, на улицах Солидарности и Ярослава Гашека.

Облагородили и целый ряд мостов, путепроводов: Литейный, 2-й Садовый, Кантемировский, участки Пироговой и Петроградской набережных и т.д.

В 2022-ОМ ПОТРАТЯТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

В 2022 году на ремонт дорог выделят 9 миллиардов рублей. Это на 50% больше, чем в предыдущий период. Участие федеральных средств - 1 миллиард.

Обновление затронет десятки адресов - список уточнят весной, когда сойдет снег. В общей сложности планируют усовершенствовать 200 км дорожного полотна.

Продолжатся работы на улицах Булавского, Корабельной, Профессора Попова, Решетникова, Парашютной и на автодороге М-20 (Петербург - Киев).

На ремонт дорог в 2021 году ушло 6 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВОПРОС – РЕБРОМ

Когда откроют Биржевой мост?

Сейчас Биржевой перекрыт, и дороги и мосты вокруг испытывают чрезмерную нагрузку, а люди больше времени тратят в пробках. К следующей осени его хотят отремонтировать в достаточной степени для того, чтобы открыть для машин и разводить для судов. Закончить ремонт и полноценно использовать переправу собираются в 2023 году.

КСТАТИ

О Кронштадте

На Котлине, который превращают в большой туристический кластер, намечается большая дорожная стройка. Там проектируют 3-километровую набережную от морского порта до сквера Инчхон. Обновят и приведут в порядок пешеходные дорожки и автомобильные пути, ведущие к ней. Речь о шести улицах общей протяженностью 11 километров. Проектирование завершат в ноябре 2022 года, а уже в декабре приступят к строительству. Набережную откроют для прогулок в 2023-2024 годах.

Одновременно отремонтируют развязку на въезде в Кронштадт. Сейчас она не справляется с нагрузками. Реконструкцию проведут за счет федерального бюджета. На эти цели выделено 3 миллиарда рублей.