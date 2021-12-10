Асфальт провалился из-за коммунальной аварии в центре Петербурга

Земля разверзлась в подъездном переулке.
Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
Очередной прорыв трубы произошел в Петербурге. На этот раз красочная коммунальная авария случилась в Подъездном переулке. Здесь, как после нашествия злобного великана, появились дыры в асфальте. Воронки дополнял пар, поднимавшийся над дорогой.
- Лопнула труба с горячей водой. Рабочие на месте обещают устранить прорыв в течение ночи. Тепло в окрестные дома пустят по резервному контуру, - передает корреспондент «КП-Петербург», пообщавшийся с аварийщиками.
Труба парит где-то в недрах земли.
Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
В «Теплосети», которой принадлежит рванувшая труба, авария произошла еще днем. Дырявый кусок будет заменен. При этом местные жители рассказывают, что три недели назад труба (вероятно, та же самая) лопалась в двадцати метрах отсюда. Там лишь недавно положили свежий асфальт.
Напомним, что позавчера при прорыве трубы с кипятком на проспекте Луначарского обварился сантехник, выставлявший ограждения. А на Ленинском проспекте парило сутки подряд.