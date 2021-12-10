«Один из крупнейших торговцев животными в мире»: Биолога-контрабандиста из Петербурга приговорили к 11 годам колонии в Бразилии

В Бразилии дали 11 лет колонии российскому биологу-контрабандисту. Фото: СОЦСЕТИ / Disclosure/PF

В Бразилии осудили на 11 лет колонии биолога-контрабандиста из Петербурга, который попался на нелегальной перевозке более 200 диких животных. Об этом сообщает местный новостной портал G1. Напомним, полиция давно следила за туристом Кириллом Кравченко, ловившим ящериц, пауков, лягушек и других экзотических обитателей местной фауны. В аэропорту Кравченко решил перевести зверей в ручной клади, но его задержали. Жалобы на незнание местных законов не помогли. Стражи порядка называют биолога «крупной рыбой» в мире контрабандистов, им интересовался даже Интерпол.

Примечательно, что по бразильским законам россиянин мог отделаться и двухмиллионным штрафом. Однако суд был строг к чужеземцу, покусившемуся на драгоценных животных.

- По данным Интерпола, обвиняемый является одним из крупнейших торговцев животными в мире, входит в преступную организацию, специализирующейся на международной продаже диких зверей. За ним уже наблюдали с 2017 года, потому что он вывозил животных для продажи в России, - пишет издание G1.

К слову, ранее «КП-Петербург» выяснила, что Кириллу Кравченко приписывали смерть известного блогера Арслана Валеева от укуса черной мамбы. Незадолго до гибели молодой человек публично призвал привлечь к ответственности контрабандиста и заподозрил жену в измене с биологом.

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