«Просил прекратить дело»: Суд оштрафовал известного тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски в Пулково

В Петербурге оштрафовали на 3 тысячи рублей тренера-безмасочника Александра Ильина. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге суд оштрафовал заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина, которого задержали за отсутствие маски в аэропорту Пулково. Административный протокол ему выписали за неподчинение сотрудникам полиции.

Напомним, тренер должен был вернуться домой вместе с ученицей Виталиной Симоновой после чемпионата России. Пара выиграла медаль и пребывала в хорошем расположении духа. Однако в аэропорту Ильин вступил в дискуссию с персоналом и отказался надевать маску. Полиции он сказал то же самое. В итоге его скрутили и доставили в местный отдел. Все это снимала на видео Симонова, которая высказала в нецензурной форме все, что думает о сотрудниках МВД. Девушка получила уголовное дело за оскорбление представителя закона. Ильину же досталась только «административка».

Учитель и ученица более двух недель провели в Северной столице на время разбирательств. На первое судебное заседание Ильин пришел, но и там отказался надевать маску, за что его удалили. Далее процесс пару раз откладывали из-за того, что тренер не игнорировал его. Оказалось, что он находится на больничном. Все это время пловчиха Виталина Симонова жаловалась в соцсетях на ухудшение здоровья наставника и ругала властей за все последние «коронавирусные» нововведения, вроде QR-кодов.

На время судебных разбирательств пловчиха Виталина Симонова всячески поддерживала тренера и критиковала властей за маски и QR-коды. Фото: скриншот видео пресс-службы судов Петербурга

И вот, 10 декабря, Александр Ильин все же услышал приговор. Правда – заочно. Тренер вновь не появился на судебном заседании, но пригласил туда адвокатов и попросил рассмотреть административное дело в свое отсутствие. Итог – штраф и тысяча убитых нервных клеток.

- Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере трех тысяч рублей. Адвокаты возражали против составленного протокола в отношении тренера и полагали, что его составили незаконно, просили прекратить дело, - отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

О результатах расследования уголовного дела в отношении пловчихи Симоновой пока не сообщается.

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