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Общество11 декабря 2021 8:03

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

Такое распоряжение дал Смольный
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом 11 декабря 2021 года сообщили в Смольном. Причина тому сильный гололед.

- Гидрометцентр сообщает что 11 декабря с 5 часов утра на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедно- изморозевых отложений, - рассказали в городской администрации.

Это второй уровень опасности и он обозначает, что погода лишь потенциальна опасно. Тем не менее, не стоит пренебрегать мерами безопасности и быть максимально внимательными, особенно на дорогах. Это касается, как автомобилистов, так и пешеходов.

Предупреждение будет действовать вплоть до 5 часов утра 12 декабря, пока не изменится погода.

Напомним, что на погоду в Петербурге начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, который придет с запада. Благодаря нему в городе станет теплее, температура воздуха будет около 3-5 градусов ниже нуля. При этом ожидается пасмурная погода со снегом, переходящем в ледяной дождь.

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