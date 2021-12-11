Сексуального маньяка, нападавшего на девочек, задержали в Петербурге

В Петербурге задержали парня за сексуальное насилие над 13-летними девочками Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала сексуального маньяка, который нападал на девочек. Об этом "КП-Петербург" 11 декабря 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах. Пока следствию известны два эпизода нападений, которые были совершены минувшим летом.

Примечательно, что обе жертвы знали имя своего насильника. По всей видимости, мужчина знакомился с девочками и каким-то образом оказывался с ними в квартире.

- 15 июня около полуночи подозреваемый напал на 13-летнюю девочку в квартире дома 8/1 по Сиреневому бульвару. Он схватил ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Аналогичный случай произошел ночью 29 июня уже в квартире дома 13/1 по улице Ивана Фоминых. Его жертвой стала уже другая 13-летняя девочка.

После проверок следственный комитете возбудил уголовное дело. В результате днем 10 декабря у дома 14/3 по улице Смолячкова был задержан 21-летний парень. Оказалось, что он живет в том же доме, где произошел первый эпизод насилия, однако в другой квартире.

В полиции парень признался в содеянном. Сейчас он помещен под стражу. Расследование продолжается.