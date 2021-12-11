Новой зоной платной парковки в Петербурге за неделю воспользовались 35 524 раза

К 8 декабря петербуржцы оформили 16 397 парковочных разрешений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря зона платной парковки в Петербурге увеличилась более чем в три раза. В день запуска система оказалась не очень готова к этому - как и сами места для машин. Парковки были завалены снегом, автоматы для оплаты не всегда работали, приложение выдавало сбой. Тем не менее, только за первую неделю работы расширенной зоны парковки в центре Северной столицы ею воспользовались 35 524 раза. С 1 по 8 декабря почасовая оплата принесла городу 4,2 миллиона рублей. И это без учета абонементов и льготных разрешений.

- Всего к 8 декабря петербуржцы оформили 16 397 парковочных разрешений, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе Городского центра управления парковками. - Из них 3751 - для местных жителей, 10 315 - для многодетных семей, 259 - на электромобиль, 1909 - на специальный транспорт, 163 - месячные и годовые парковочные абонементы.

Статистики по штрафам только за эти дни и отдельно по новой зоне нет. За все время действия такого наказания (с марта 2020) система принесла городскому бюджету больше 319 миллионов рублей. 190,5 миллионов - за этот год. Общее количество штрафных постановлений - почти 214 тысяч. Из них 6,2 тысячи отменили после обжалования.

Также в центре управления отметили, что работоспособность всех паркоматов постоянно отслеживается, и в случае возникновения сбоя на место выезжает мобильная группа и оперативно восстанавливает работу оборудования. Благодаря этому, сбои сведены к минимуму.